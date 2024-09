Betis: Un vacío sin Isco

Sevilla/El Betis ha comenzado la temporada con dos empates (1-1 ante el Girona y 0-0 frente al Alavés) y una derrota (2-0, en el Santiago Bernabéu). La falta de gol ha estado patente en estas tres primeras jornadas a la espera de ver qué van aportando los hombres de arriba, como Vitor Roque –a la espera de ver cuándo y cómo vuelve Bakambu–, y otros que están llamados a dar un paso adelante (Abde, Juanmi, Chimy...) después de salidas importantes, como la de Ayoze, por el que no ha venido un recambio.

También aparecen dudas en el lateral izquierdo, a la espera de que tanto Perraud como Ricardo Rodríguez demuestren algo más de lo que han ofrecido hasta ahora; en la defensa está sobresaliendo Diego Llorente, Natan se está asentando y falta por ver cómo transcurre el curso a nivel físico con Bartra y Mendy, de ahí que se pueda echar en falta un central más. En la medular, ni Marc Roca ni Johnny Cardoso andan finos en el arranque –tampoco ha llegado un recambio de Guido Rodríguez–, William Carvalho al menos por ahora parece enchufado, Fekir ya no está, su recambio es Lo Celso y se espera la mejor versión de éste, pero ahora tampoco está Isco y el vacío que deja el costasoleño es importante, pues ya el año pasado fue el mejor hombre del Betis y de los más destacados e importantes en la Liga.

Ir al mercado, difícil

Salvo sorpresa, el Betis no tiene previsto acudir al mercado en busca de un recambio por Isco, aunque esta vía no está cerrada del todo. La baja de Isco no es una ausencia cualquiera y pone más en el foco a la planificación realizada este verano. Serán los resultados los que marquen si hay mejor o peor plantilla, y equipo, que el curso pasado, pero la obligación de los fichajes de este año, ahora más que nunca, pasa por dar un paso adelante importante, pues la columna vertebral ha cambiado casi por completo y el juego de los de Heliópolis a nivel ofensivo, en cuanto a creación y generación de jugadas de peligro, pasaba por Isco y éste estará un tiempo importante fuera del equipo.

Los plazos

El parte médico emitido por el Betis sobre Isco indicó lo siguiente: "Tras las pruebas de control realizadas a Isco Alarcón estos días, se ha detectado una falta de consolidación en el callo de fractura y la formación de puentes óseos sólidos. Ante el riesgo de un déficit de consolidación completa en los próximos meses, tras valoración por parte de servicios médicos del club en conjunto con otros especialistas externos con experiencia en este tipo de procesos, se ha decidido revisar el foco de fractura quirúrgicamente para intentar revitalizar el mismo. El pronóstico queda reservado a las evolución postquirúrgica".

Una noticia de gran calado para un Betis que perderá durante unos cuatro meses a su gran referente. Así lo explicó José Manuel Álvarez, responsable de los servicios médicos, en los medios oficiales: "Se nos ha presentado una de las complicaciones que podía ocurrir en este tipo de lesiones. Normalmente una de ésas presente es que haya falta de consolidación en el callo de fractura. En las pruebas de control de esta semana hay un callo inmaduro, falta de consolidación y eso nos ha puesto un poco en alarma. En personas normales podemos esperar hasta seis meses, pero para que esa falta de cosolidación se pueda conseguir en deportistas tenemos que apremiar. Junto con nuestro equipo de traumatología y compañeros externos y expertos en este tipo de procesos hicimos una valoración conjunta y tomamos la decisión de valorar esa fractura mediante el foco quirúrgico".

De esta manera, el galeno bético explicó que Isco tendrá que "entrar en quirófano para revisar ese foco y si es necesario, valorar si hacer algún injerto para que ese callo de fractura se acelere. Ésa es la situación que nos hemos encontrado. Ocurre en pocos casos, pero nos ha ocurrido. Consideramos que no debemos esperar a esos seis meses porque nos podemos ver en este mismo punto y preferimos atajar el asunto de forma agresiva y adelantar el proceso. Una vez revisemos la fractura, estará Isco entre 6 y 8 semanas sin ningún tipo de impacto para que ese callo de fractura consolide lo mejor posible y haremos la fase de trabajo de readaptación. Después, no nos vamos poner ningún tipo de plazo ni período de recuperación. Lo que nos interesa es que la recuperación de Isco sea magnífica".

La fuerza del grupo

Ante ausencias importantes, la fortaleza del grupo ha salido siempre al rescate del Betis. El propio Manuel Pellegrini así lo ha comentado en más de una ocasión en rueda de prensa. Ahora, el Betis pierde a su mejor futbolista y de nuevo les toca al resto de jugadores tirar del carro hasta que el 22 regrese dentro, como mínimo y si todo va bien, de cuatro meses. Toca, por tanto, esperar, pero las dudas, incógnitas y la incertidumbre crece en torno a este Betis tras conocerse la lesión de Isco, que deja un vacío importante.