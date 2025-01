La secuencia del gran enfado de Altimira en su cambio

SEVILLA/Pocos jugadores aprobaron en el partido del Betis ante el Valladolid en el José Zorrilla donde la actuación de los de Manuel Pellegrini no fue para nada positiva y se volvió a evidenciar que se necesita acudir al mercado para reforzar la plantilla. Precisamente uno de los jugadores que menos desentonó pero que para nada estaba realizando un buen encuentro (al igual que la amplia mayoría del plantel) fue Sergi Altimira, damnificado por el gol del combinado pucelano siendo el sustituido poco después por futbolistas más ofensivos (Aitor Ruibal) y provocando que Lo Celso pasase al centro del campo. En esa sustitución se pudo observar cómo el catalán no salió del todo contento del terreno de juego realizando gestos que se han unido a algunos ya efectuados por el medio centro en anteriores partidos que han enfadado mucho a la afición bética.

Fruto de las altas revoluciones a las que se vive el partido desde dentro, el no estar de acuerdo con el cambio y el compromiso de querer ayudar hasta el final al equiposalió como resultado una mezcla de sensaciones que provocaron la reacción del joven futbolista.

Sergi Altimira muy enfadado tras ser sustituido / DAZN

Se mostró contrariado a su salida

Cuando el cuarto árbitro mostró su número en el cartelón, se le pudo ver con un rostro un poco confuso mientras se retiraba a toda prisa del terreno de juego para no perder tiempo y que el equipo pudiese llegar a la remontada. Una vez fuera, los miembros del staff técnico le fueron a entregar el chaquetón, el cual recogió para instantes después tirarlo al suelo en un visible gesto de enfado. En ese camino al banquillo no se cruzó con Manuel Pellegrini, ya que había cierta distancia entre donde estaba el futbolista y donde estaba el Ingeniero, pero no se buscaron ni tan siquiera con la mirada, tal y como se puede observar en la repetición del partido en el canal de YouTube del Real Betis al rededor del minuto 60 de encuentro.

Una vez ya en los asientos, el seguimiento lo hacen las cámaras de Movistar +. Altimira saludó a todos los que se encontraban sentados a la vez que realizaba un gesto con la cara que dictaminaba que no entendía qué estaba ocurriendo. Todo antes de sentarse, mirar con rostro serio a la zona en la que estaba su entrenador y hacer otro gesto con la mano mientras decía algunas palabras, como también se puede comprobar en las imágenes de la cadena.

Las fotos del Valladolid - Betis / R. García | Efe

Aspectos a pulir de un jugador prometedor

La realidad es que ya ha habido algunas ocasiones en las que el banquillo de Pellegrini es protagonista. Por ejemplo, en Montilivi con el capítulo de Ez Abde. Aunque al final son acciones que no hablan demasiado bien del autocontrol de los futbolistas, al mismo tiempo dan muestras de que lo que ocurre en el terreno de juego les duele. En el caso del catalán no es la primera vez que molesta a la afición verdiblanca (como así se puede comprobar en redes sociales) con un capítulo de este tipo, ya que su recriminación a la gente en Moldavia tras vencer al Petrocub tampoco fue bien acogida.

Un aspecto que tiene que pulir un gran futbolista, que tiene un gran futuro y a quien el Betis está intentando renovar debido a los constantes intereses de equipos de otras ligas por hacerse con sus servicios.