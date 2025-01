Valora el camino del Betis en el mercado de fichajes

SEVILLA/La derrota del Betis en el José Zorrilla ante el Valladolid no dejó indiferente a absolutamente nadie en la plantilla verdiblanca. Tampoco en el cuerpo técnico ni en la dirección deportiva. La plantilla que atesoran los verdiblancos tiene muchas lagunas que se deben solucionar en este mercado de fichajes y el principal artífice de ello debe ser el director deportivo, Manu Fajardo, quien habló para los micrófonos de DAZN y valoró el mercado que de momento lleva realizado la entidad bética, tanto a nivel de salidas como lo que se espera a nivel de entradas. Y es que las cantidades que ha conseguido por Assane Diao y Rui Silva (cuyas ventas ya estaban presupuestadas y en el límite salarial solo actúa el salario que se libera) son bastante positivas y de hecho dejan cierto margen en las arcas para poder acometer alguna incorporación más pronto que tarde. En su intervención, Fajardo comenzó valorando la salida del meta luso: "En estos momentos se está llevando a cabo la venta de Rui Silva, que es una venta que entendíamos que era buena para todas las partes y ahora, a seguir trabajando hasta el último día (de mercado)".

¿Su sustituto? De momento está en Bermejales, pero con Álvaro Valles libre de negociar siempre cabe la posibilidad de que pudiese llegar en cualquier momento. Así contestaba al respecto, con cierta ironía: "No, no, no tengo intención de visitar las Islas Canarias. Sé que se vive muy bien por allí y le deseo toda la suerte del mundo a los equipos canarios, pero no me voy a mover de Sevilla".

La buena venta de Assane Diao y el camino en el mercado

Antes de comentar brevemente la plantilla que tiene y el camino que se está siguiendo, habló brevemente de la salida de Assane Diao al Como 1907 (equipo en el que debutó a las pocas horas de ser presentado debido a la lesión de Nico Paz): "El mercado de invierno siempre es difícil. No es fácil mejorar lo que ya tenemos. La venta de Assane es una gran venta porque es un chaval de cantera que genera plusvalía y es importante porque realza el valor del trabajo del club".

"Queda mucho mercado, trabajamos a nivel interno y hay mucha comunicación con el entrenador. Tenemos máxima confianza en la plantilla que tenemos. Estamos recuperando a jugadores como Isco y mientras el mercado esté abierto, hay que trabajar al 200%", terminaba exponiendo sobre el trabajo que le resta a la dirección deportiva verdiblanca en esta ventana invernal.

Bakambu, incapaz ante un poderoso Javi Sánchez. / R. García / Efe

Muchos nombres señalados

A día de hoy hay varios futbolistas que lejos de ayudar en aquellos partidos en los que el Betis requiere de sus servicios, están muy lejos de ser un aporte a la plantilla de Manuel Pellegrini. Como ya ha informado este diario, tanto a Bakambu como a Ricardo Rodríguez se les está buscando sitio en diferentes ligas exóticas con el objetivo de poder abrir hueco y traer sustitutos que mejoren sus prestaciones. No es casualidad que en un partido tan importante como este ambos fuesen titulares ya que si no se les muestra a los equipos a los que se les quieren vender qué van a comprar, es una quimera.

Más que un nombre señalado en el centro del campo, lo que queda en evidencia es un concepto. Johnny Cardoso no es un futbolista defensivo, por lo que para llegar a un punto óptimo en esta posición, necesita un jugador de ese corte a su lado. Pero es que además el Betis también necesita un recambio de un William Carvalho que no reaparecerá hasta finales del mes de marzo. La hoja de ruta está clara, solo queda ver reflejado ese trabajo al 200%.