El Betis, listo para fichar

SEVILLA/En medio de todos los rumores de salidas y entradas en este mercado de fichajes de enero en clave Real Betis Balompié también asoma la cabeza por un pequeño hueco el trascendental partido de los de Manuel Pellegrini ante el Valladolid en la tarde de este sábado. Un partido en el que las aspiraciones europeas cobran bastante peso, ya que si no se consiguen los tres puntos ante los pucelanos la distancia podría aumentarse peligrosamente. Pero a pesar de ello la realidad del aficionado es que se confía en sumar un nuevo triunfo y la atención verdaderamente se dirige hacia los fichajes. A día de hoy mucha gente no entiende y se pregunta en redes sociales cómo después de sacar cerca de 11.5 millones de euros por Assane Diao, los heliopolitanos no estaban en condiciones de firmar a nadie en ataque.

De hecho, uno de los motivos por los que se cae la operación de Enzo Le Fée es que el conjunto bético no tenía margen de maniobra en ese momento. El agujero de 20 millones de euros de plusvalía que se necesita recaudar antes del 30 de junio para cumplir con los presupuestos de la 24/25 y no dar pérdidas provoca que para invertir en algún jugador cedido o a bajo coste en Heliópolis tengan que vender por bastante dinero. Todo para cumplir unas normas lógicas que equipos como el FC Barcelona se saltan a la torera con ayuda del gobierno, pero ese es otro tema.

Rui Silva, en el calentamiento de un partido del Betis. / E. P.

El margen del Betis para fichar

La situación es muy cercana a la siguiente exposición: la plantilla del Betis tiene un peso de algo más de 106 millones de euros y el límite salarial con el que LaLiga le obliga a trabajar es de algo más de 108 millones de euros. Ahí ya hay un margen bastante reducido de unos 2 millones de euros brutos, teniendo en cuenta que el salario de Rodri no se ha utilizado. A este margen hay que sumarle el salario de Rui Silva y el de Assane Diao. Por tanto, la cifra se iría aproximadamente a un hueco en el límite salarial de unos 6 millones de euros brutos. ¿Por qué las cantidades de estas dos últimas ventas no abren aún más hueco en el límite salarial al ser plusvalías? Porque según ha podido conocer Diario de Sevilla esas cantidades estaban ya presupuestadas y aceptadas por LaLiga para tener un LS tan alto.

Entonces, ¿el Betis podría firmar ahora mismo a un futbolista que cobrase 6 millones brutos? A pesar de que en el mundo del fútbol todo pueda pasar y quienes mejor controlan las cifras cambiantes del límite están dentro del propio combinado verdiblanco, la teoría dice que no. A esas cantidades habría que restar lo que el conjunto verdiblanco ha perdido al no conseguir los resultados esperados en la UEFA Conference League. Hasta ahora entre participación y resultados ha conseguido 4.7 millones. Casi un millón de euros menos de lo que se esperaba.

Carlos González de Castro y Ángel Haro. / José Ángel García

El futuro del Betis en el mercado

Con la venta de Rui Silva lo normal es que se abra el capítulo de llegadas en el Benito Villamarín, pero una salida de futbolistas con mucho peso salarial como Juanmi o Bakambu provocarían que los refuerzos fuesen mucho más interesantes. Aunque algo más reducido que la cantidad que anteriormente se ha mencionado, habría sitio al menos para una incorporación con un salario interesante, teniendo siempre en cuenta que la intención principal de los de La Palmera es no repetir nunca salarios como los de Fekir, Carvalho, Borja Iglesias, Juanmi o Willian José. Lo normal también es que lo que primero llegue sea un atacante, aunque sería algo que metería mucha más presión a la dirección deportiva con la salida de Cédric Bakambu antes del cierre de mercado.

En el centro del campo también se esperan sorpresas. Tal y como les hemos venido contando en Diario de Sevilla, la salida de Johnny Cardoso en enero toma cada vez más fuerza con esa opción tan difícil de que se quedase cedido hasta final de curso. Altimira también cuenta con serios intereses y no hay que descartar hasta última hora nombres de muchísima dificultad como Arthur Melo o Dani Ceballos, al margen del amplio listado que maneja la secretaría técnica para reforzar este puesto.