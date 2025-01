Valladolid - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 19 de LaLiga EA Sports

SEVILLA/El Real Betis Balompié todavía tendrá que hacer alguna sesión de entrenamiento antes de viajar el viernes por la tarde a Valladolid para poder medirse al conjunto vallisoletano el próximo sábado en un duelo trascendental para las aspiraciones europeas esta temporada. Un campo complicado, como todos los de Primera División, donde los jugadores deben dar el 200% para asegurar tres puntos que en principio son ciertamente previsibles ante el equipo más débil de la categoría hasta el momento. Como le dijo el sabio Andrés Guardado en su día a Manuel Pellegrini, en este tipo de estadios confiándose ante equipos inferiores sobre el papel es donde suelen perder los puntos los equipos grandes que a posteriori echarán de menos al final de la competición cuando no consigan los objetivos. Esto es justamente lo que tienen que evitar los pupilos del Ingeniero.

Hasta el momento son tan sólo 12 puntos los que ha conseguido el equipo hoy de Diego Cocca pero lo peor es el balance goleador. La realidad es que estan muy cerca de la salvación (a cuatro puntos del Getafe), pero si no mejoran el rendimiento en ambas porterías no tiene pinta de que tengan opciones de mantener la categoría. Y es que han recibido 37 goles en 18 jornadas, una media poco más de dos goles por partido. Si luego no tienes el ataque suficiente para marcar más de lo que recibes, pues ahí está el resultado.

Los futbolistas del Betis celebran el gol de Isco en Huesca. / RBB

Horario del Valladolid - Betis en la jornada 19 de LaLiga

El partido entre pucelanos y verdiblancos será este sábado 11 de enero de 2024 a partir de las 16:15 horas. Un horario que no se le da especialmente bien al Betis en los últimos tiempos pero en el que debe dar el 'do de pecho' si quiere sobreponerse a un equipo con mucha necesidad de puntuar.

Dónde ver el Valladolid - Betis en directo por TV

El partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Betis con el Valladolid se podrá ver a través de la plataforma DAZN en los canales de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, Movistar Plus +1.

Vitor Roque.

Así llegan tanto Valladolid como Betis al partido

La realidad es que la racha del Valladolid es un verdadero drama. Acumula cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros de LaLiga y la victoria restante fue ante el Valencia. Además llegan después de protagonizar uno de los batacazos resonados de la Copa del Rey tras caer ante el Ousense. Sylla será baja por lesión, Latasa por sanción y Raúl Moro, su estrella, llega entre algodones.

Por su parte, los de Manuel Pellegrini llegan en plenitud anímica. Clasificados para octavos del torneo del K.O. donde se medirán al Barcelona, con siete choques consecutivos sin perder y sobre todo recuperando algunos efectivos importantes de cara al partido. Ante eso, algo que se antoja fundamental es la importancia mental que le den al duelo los futbolistas béticos, que necesitan ganar para no alejarse de Europa.