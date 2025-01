Se cae la operación entre Enzo Le Fée y el Betis

SEVILLA/Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, la operación entre el Real Betis y Enzo Le Fée ha dado un giro drástico de última hora. A lo largo de la mañana del domingo la situación estaba bastante cercana, con optimismo incluso por parte del entorno del futbolista de poder llegar a viajar a lo largo de la próxima semana que comienza este día de reyes, pero ha habido una serie de cambios en los acontecimientos que lo han tirado todo por la borda.

El acuerdo estaba pactado: cesión con opción de compra no obligatoria en la que el Betis tendría que pagar unos 20 millones de euros. Pero hay algo que sí tenían claro en la parte del futbolista. No iban a esperar mucho más tiempo y este era un aspecto clave que también avanzó este periódico en exclusiva. Precisamente ese ha sido el detonante. Tal y como nos informan fuentes directas de la negociación, el conjunto de La Palmera habría pedido más tiempo para llevar a cabo la operación y dejarlo todo en stand by, algo que no han estado dispuesto a aceptar en el entorno del jugador francés, que ha decidido dar por concluidas las negociaciones por el momento.

Enzo Lé Fée en su presentación como jugador de la AS Roma el pasado verano / ELF

Le siguen desde hace tres años

El seguimiento y el interés del Betis en jugador francés no viene de ahora. Desde hace tres años vienen llamando a su puerta desde los despachos de Heliópolis. Incluso con Ramón Planes en la dirección deportiva se hizo un seguimiento en directo en Francia con Álvaro Ladrón de Guevara (actual secretario técnico de la entidad) como encargado de evaluar al futbolista.

Se abre por tanto de nuevo el casting en el centro del campo. Arthur Melo y Stefan Bajcetic son los nombres que quedan de los tres que habían sonado en torno a la medular del conjunto de las trece barras. La opción del brasileño parece que se va enfriando con el paso de los días, aunque podría volver a tomar fuerza a final de mercado por las altas pretensiones de la Juve en torno a la ficha del jugador. Un Arthur, por cierto, al que le seduce mucho la idea de jugar con Pellegrini. En el caso de Bajcetic la opción también parece que podría ir cogiendo forma, aunque desde algunos puntos se expande la información de que podría ser un movimiento de agentes. Lo que sí es cierto es que a pesar de que el Betis haya roto la operación de Le Fée tiene varios nombres encima de la mesa y terminará cerrando el que mejores condiciones ofrezca.

Enzo Le Fée tras un partido contra la Roma / AS Roma

Cambio de prioridades

Aunque en las últimas horas toda la atención se había llevado al centro del campo, la realidad es que con el partido en Huesca se ha vuelto a ver cuál es la verdadera prioridad, la delantera. Vitor Roque es joven y necesita un delantero que le ayude con las cifras goleadoras, y ese nombre no es Bakambu. Aunque en el Betis parece una quimera, están trabajando en la salida del congoleño y en buscar un perfil atacante que mejore las prestaciones ofensivas de un equipo que estaría mucho más arriba en la clasificación si tuviese un buen goleador.