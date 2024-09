Betis: Vitor Roque, listo para una nueva era

Sevilla/Vitor Hugo Roque Ferreira (Timóteo, Minas Gerais, 28 de febrero de 2005), conocido futbolísticamente como Vitor Roque, ha aprovechado de la mejor manera el parón de la Liga por los partidos internacionales. El delantero brasileño, que ya dejó una impresión bastante interesante en su debut con el Betis, en el partido disputado en el Santiago Bernabéu, se marchó con la selección sub 20 de Brasil tras la llamada de Ramón Menezes –entrenador con quien ganó el Sudamericano de la categoría en febrero de 2023– y allí, en dos amistosos ante México sub 20, se ha liberado. Ha pasado página de su etapa en el Barcelona –ha reconocido que no lo ha pasado bien– y se ha mostrado feliz por el reto que tiene por delante en el Betis. De esta forma, está listo para una nueva era.

Nacido el Día de Andalucía en el año en el que el Betis conquistó su segunda Copa del Rey, ante Osasuna en el Vicente Calderón, Vitor Roque fue captado a sus 10 años por el América Mineiro, uno de los tres clubes de Minas Gerais (Cruzeiro y Atlético Mineiro son los otros dos) y en 2019, en etapa juvenil, el Cruzeiro no dudó en apostar por él en un capítulo en el que no faltó la polémica entre ambos clubes. Pero en abril de 2022, el Athletico Paranaense se lanzó a por él y allí empezó a brillar de tal manera que el Barcelona pagó 30 millones por hacerse con sus servicios. Llegó en el último mercado de enero, pero de estos meses en la Ciudad Condal no guarda un buen recuerdo.

En los dos amistosos con Brasil ha portado el brazalete de capitán y ha recuperado sensaciones

"He agradecido a todo el mundo de la selección brasileña que ha estado aquí por esta semana que he podido vivir. Ha sido un período de tiempo corto, pero lo he aprovechado al máximo, he bromeado y he disfrutado que es lo más importante... y, cuando ha llegado el partido los goles han aparecido. Hace seis meses que no reía", dijo Vitor Roque en SportTV, tras hacer dos goles y participar en otro en la victoria (3-2) de su selección ante el combinado azteca en el segundo amistoso que ambos conjuntos han disputado.

Vitor Roque celebra un tanto. / Carlos Ortega / Efe

Un ejemplo de que el punta está centrado ya en el presente y mira al futuro con el Betis con entusiasmo. Este paréntesis, corto pero intenso, con Brasil le ha venido bien para elevar su autoestima –ha portado el brazalete de capitán–, coger confianza con goles y avivar la llama de la ilusión con la que ha llegado al conjunto de Heliópolis. "Ahora estoy centrado en el Betis", comentaba también recientemente un Vitor Roque que no dudaba en reconocer que, desde hace mucho tiempo, tiene la ayuda psicológica de un profesional, la cual le está sirviendo para dejar atrás todo lo vivido en el conjunto azulgrana.

Tras sus buenos minutos en el Bernabéu, la parroquia bética espera su estreno en casa ante el Leganés

Ahora, quiere rendir en un Betis donde se ha sentido muy querido por sus compañeros, en sus primeros días, y arropado por su nueva afición. Una vez terminada, por tanto, su estancia en Brasil, debe ponerse en breve a las órdenes de Manuel Pellegrini de cara al encuentro del próximo viernes ante el Leganés. Los béticos aguardan su estreno en Heliópolis, pues el joven artillero es junto a Lo Celso las dos principales referencias del cuadro heliopolitano después de la venta de Nabil Fekir y de la lesión de larga duración de Isco. Llega la hora de Vitor Roque, listo para una nueva era.