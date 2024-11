Vitor Roque: "Pellegrini me pregunta si he visto a Romario, también que esté tranquilo con el gol"

SEVILLA/Uno de los jugadores que más vitalidad aportan a día de hoy en el esquema del Ingeniero se llama Vitor Roque, tanto cuando juega con dos delanteros como cuando hay una única referencia en la punta del ataque. En este contexto en clave Real Betis Balompié ha destacado mucho el brasileño. A pesar de tener minutos el otro día en San Mamés tiene muchas opciones de ser titular ante el Celje en un partido en el que los goles soy necesarios para terminar de cerrar tres puntos importantísimos para volver a confiar en el equipo en competición europea. De momento lleva dos goles en LaLiga y dos goles en la Copa del Rey.

'Tigrinho' ha tenido a bien hablar con los compañeros de Canal Sur Radio en las horas anteriores a un duelo decisivo en el que se le puede pedir que sea protagonista, comentando varios temas de actualidad relacionados con el equipo, como con su rendimiento personal y también los objetivos de este curso. "Yo siempre soy así, muy feliz muy contento. Por todo lo que estoy viviendo, por mi familia, por el Betis y es mi gratitud a todo lo que me hace estar así. En el fútbol hay que hacer el trabajo igual, aunque no siempre se puede estar feliz pero intentamos hacer las cosas bien para ello", comenzaba.

Djaló da un pase desde la derecha ante Vitor Roque y Marc Bartra. / Javier Zorrilla / Efe

La ansiedad, el aspecto a limar

"Aún no estoy contento. Yo soy delantero y pienso como un hombre de gol. Ojalá que pueda marcar muchos más goles. Los aficionados me dicen que calma, que los goles van a llegar y que están en mi barco. A veces yo estoy con ansiedad de marcar goles, pero entiendo que hay que estar bien mentalmente y las cosas van a salir bien. Es un problema que yo tengo, querer hacer las cosas ya. Tiempo al tiempo y paso a paso, con los pies en el suelo y mucha humildad", expuso.

Dentro de la falta de gol, uno de los motivos puede ser esa ansiedad de querer hacer las cosas rápido: "Yo creo que estoy un poco con ansiedad de ayudar a mis compañeros y ayudar al Betis. Creo que estar más tranquilo puede estar bien. Hay que tener un tiempo de adaptación y hay veces que no te lo dan. Mejorar en el día a día, trabajar, entrenar, quedarte después del entreno para hacer finalizaciones... Así lo estoy haciendo yo para ayudar al Betis".

"Hay que esperar en ocasiones un segundo clave para definir. Eso se trabaja con vídeos, entrenos... Y ahí estoy. Aquí estamos los mejores jugadores del mundo y cuesta un poco. Necesitamos nuestro tiempo de adaptación. Pellegrini siempre me dice que esté tranquilo, que los goles van a llegar. Me pregunta que si he visto a Romario", comentó.

Vitor Roque celebrando su primer gol en Copa del Rey / Europa Press

Su pasado en el Barcelona y la llegada al Betis

Habló también de los momentos malos que ha tenido en el mundo del fútbol y en Barcelona: "Sí, sí, yo lo he pasado mal ya. Normal. Yo lo he pasado mal pero he tenido aprendizaje para seguir adelante, afrontar las cosas y los males que vienen. No voy a ser ni el primero ni el último en pasarlo mal en el mundo del fútbol. Si no estás feliz... Siempre se lo digo a mi madre. Es lo más importante". También habló un poco de la parte negativa en su etapa en la Ciudad Condal: "Yo aprendí mucho allí, tanto las cosas buenas como las malas. El tema del precio del fichaje es un poco difícil de llevar, y si las personas no ayudan, más aún".

"Nos contó un chiste, pero no lo puedo contar. Fue muy importante. Cuando Joaquín, Manu y Ramón fueron a mi casa me alabaron mucho. Les enseñé una foto de mi padre con una camiseta de Abner y le dije que sólo quería venir al Betis, al Betis. Estuve muy cerca del Sporting. Llegaron los dos juntos y estaba esperando el mejor proyecto para mi vida y mi familia. Me quería quedar en LaLiga y con el Betis no tuve ninguna duda. Joaquín me dijo que aquí iba a ser feliz", comentó.

Vitor Roque en el partido del Betis ante el Athletic Club en LaLiga / Europa Press

La Conference League, una competición que motiva

Terminó dando algunas pinceladas exigentes sobre el papel que tiene que jugar el equipo en competición europea y por supuesto, si motiva la competición: "Sí, claro que la Conference motiva. Este partido hay que ganarlo sí o sí. No estamos bien en la clasificación y hay que ganar sí o sí. Ni todos los partidos vamos a jugar bien ni todos mal. Intentando mantener el mismo nivel pero es casi imposible. Son pocos los que consiguen hacer esto. Intentamos hacer las cosas bien pero hay veces que no sale".