Alineación probable del Betis ante el Celje en Conference League: ¿Rotación u obligación?

SEVILLA/¿Hacer rotaciones pensando en el Celta de Vigo o ir con todo ante el Celje? Todo apunta a que Manuel Pellegrini buscará un termino medio con la alineación que saque este jueves ante el conjunto esloveno. Ya sabe el Ingeniero que no puede contar ni con Héctor Bellerín para el lateral diestro y tampoco con Giovani Lo Celso que a pesar de estar convocado con Argentina no ha podido llegar a la citación para estar ante los de Albert Riera -eso sí, se espera que tenga participación el próximo domingo-. Para sobreponerse a las lesiones en el costado diestro ha llamado a Ángel Ortiz. El debate con el equipo que pueda sacar o no de inicio el entrenador radica en la importancia que le debe dar a este encuentro. La experiencia en Europa últimamente es decepcionante y si no consigue la victoria podría complicarse mucho la clasificación.

En portería volverá a estar Adrián San Miguel. No lo hizo mal ante el Copenhague y el gol que encajó fue de penalti donde los guardametas tienen todas las de perder. En el lateral diestro aparecerá Sabaly, que con otro choque el domingo no se sabe para cuánto está y eso podría colocar a Ángel Ortiz algunos minutos en un hipotético debut. En la izquierda, lo normal es que esté Ricardo Rodríguez. El debate aparece en la zona del eje de la zaga. Bartra es un fijo, ya que ha sido el protagonista en rueda de prensa junto a Pellegrini y eso ya es un síntoma inequívoco. Diego Llorente ha tenido que repartir cargas durante la semana y todo apunta a que será Natan el que acompañe al catalán. Si el duelo va encaminado, no habría que descartar que Nobel Mendy tuviese algunos minutos.

Bartra responde a una de las preguntas de los periodistas bajo la atenta mirada de Pellegrini. / Julio Muñoz / Efe

¿Rotaciones en la medular?

Sergi Altimira fue sustituido en el descanso del duelo en San Mamés, puesto que es el que más descansado llega de los integrantes del primer equipo en esa posición y apunta al once. Johnny Cardoso parece también una opción clara. El estadounidense está en un gran estado de forma, ya no juega infiltrado y su dolor prácticamente está olvidado en la rodilla. Sin duda, se verán movimientos en este escalón, bien sea con Fornals jugando más atrás o con Mateo Flores como recambio.

La banda izquierda será para Ez Abde y la derecha para Pablo Fornals. La importancia del choque invita a apostar fuerte con todo lo que tiene disponible Pellegrini y si consigue levantar pronto un buen resultado hará cambios más pronto que tarde para dar descanso a estos futbolistas.

Abde se ejercita en una sesión de entrenamiento con el Betis. / Juan Carlos Muñoz

Bakambu, oportunidad para volver a la regularidad

Sin Iker Losada, tampoco Lo Celso e Isco, todo indica que el equipo volverá a plantar un 1-4-4-2 ante el Celje. El que aparentemente está en un mejor estado de forma es Vitor Roque y para un encuentro en el que se necesita finiquitar el luminoso por la vía rápida, podría ser una opción de salida. Tras los pobres minutos del Chimy en San Mamés, tiene muchas opciones de perder la titularidad con Bakambu, un futbolista fetiche para el Ingeniero desde que llegó.

Por tanto, el once del Betis ante el Celje queda de la siguiente forma: Adrián San Miguel, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez, Johnny Cardoso, Altimira, Fornals, Abde, Bakambu y Vitor Roque.