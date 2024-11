Lo Celso y una sorpresa en forma de canterano marcan la sesión del Betis

SEVILLA/El estadio Benito Villamarín ha sido testigo en la mañana de este miércoles de la última sesión de entrenamiento del Real Betis Balompié antes de recibir este jueves al NK Celje en lo que será la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League. Una tercera jornada en la que el equipo verdiblanco debe sacar los tres puntos sí o sí para no seguir incrementando la papeleta que comenzó en Varsovia y prosiguió en el mismo escenario de este partido ante el Copenhague. Precisamente alguien que no estuvo ante los daneses por lesión y que podría regresar ante los eslovenos es Giovani Lo Celso, quien fue la imagen feliz de la sesión del pasado martes y que, si tenía continuidad, podía apuntarse a la convocatoria europea a falta de que lo confirmase el Ingeniero en rueda de prensa.

Y esa esperada imagen se cumplió sobre el césped del templo bético. Con una temperatura creciente rozando el mediodía y algunos rayos de sol adornando la fotografía, el rosarino se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus compañeros nuevamente, por lo que no debería tener problemas para ser uno más del listado definitivo del chileno para este encuentro. Otro tema son los minutos que juegue. Ha ido finalmente convocado con Argentina para este parón de selecciones, por lo que se intuye que tendrá participación antes de marchar.

Lo Celso vuelve a entrenar con el Betis / Manu Colchón

Las claves de la última sesión

En el capítulo de ausencias siguen siendo habituales los nombres de William Carvalho e Isco Alarcón. Destaca eso sí, la falta de Marc Roca. Es evidente que algo serio tiene en ese tobillo el catalán. Pellegrini se aventuró incluso a decir que lo esperaba antes que a su compañero argentino y finalmente ha sido Lo Celso el primero que se ha recuperado, teniendo incluso un diagnóstico, a priori, bastante más largo. Tampoco está Aitor Ruibal que sigue recuperándose poco a poco de su lesión muscular en el bíceps femoral. A sus bajas se unen (para el partido, que no el entreno) las de Fran Vieites e Iker Losada, que son los que no están inscritos en la competición (junto a Isco, por motivos obvios). Héctor Bellerín entrenó este martes, pero recibió un golpe que le ha impedido estar sobre el césped. Queda por lo tanto la duda de si entrará o no en la citación.

Sí estarán Abde y Diego Llorente que hicieron trabajo específico el martes. Pero la novedad principal ha sido la de Giovani Lo Celso. El rosarino sigue trabajando con total normalidad junto al resto de sus compañeros y apunta a aparecer en la lista para el duelo ante el Celje. Llama la atención la convocatoria con Argentina puesto que todavía no ha jugado con el Betis y se ha perdido cinco partidos.

Ángel Ortiz trabaja a las órdenes de Pellegrini en la previa ante el Celje / Manu Colchón

Nueva cita para los jugadores del Betis Deportivo

Mateo Flores y Jesús Rodríguez son los nombres que entrenaron el martes, que vienen haciéndolo de forma asidua con la primera plantilla y que, como era previsible tras jugar en Copa del Rey, también entrenan y apuntan a estar en la lista de citados. Lo del centrocampista es evidente debido a la falta de efectivos. Lo de Jesús Rodríguez deja algunas dudas que se terminarán de resolver al publicarse la lista final, pero habiendo entrenado durante los últimos días la apuesta debe ser firme al 'sí'.

Aunque la novedad importante en cuanto a los canteranos ha sido la de Ángel Ortiz. La baja de Bellerín y Aitor ha provocado que el lateral diestro tenga trabajo con la primera plantilla. Otros jugadores que ya han debutado en el equipo como Pablo Busto o Dani Pérez están en Kazajistán jugando la UEFA Youth League con el Juvenil División de Honor.