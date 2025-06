Betis: William Carvalho, el hombre en el escaparate

Sevilla/William Carvalho lleva casi una vida en el Betis, especialmente para tratarse de un extranjero en este fútbol moderno de traspasos. Llegó a Heliópolis en julio de 2018 y este curso cumplió su séptima campaña de verdiblanco, la última marcada por la grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Apenas jugó 15 encuentros, los suficientes para superar al méxicano Andrés Guardado como el extranjero con más partidos en el Betis. Suma 223 encuentros y, como cada verano en los últimos cuatro o cinco años, su nombre está en el escaparate con el cartel de “se vende”.

El luso cumple contrato en 2026, por lo que le queda una campaña más de vinculación con el club bético, después de que para solucionar el problema de las inscripciones en 2022 fuese uno de los futbolistas que renovó para espaciar su sueldo en el tiempo. Aun así es de los sueldos más altos del vestuario y en la entidad consideran desde hace tiempo que su etapa está finalizada. Pero nadie ha venido de verdad a por el portugués. Ni después de destacar especialmente en los dos primeros ejercicios con Manuel Pellegrini. A Carvalho lo tasaron entonces por un precio astronómico y, evidentemente, ninguna oferta se acercó, ni de lejos, a las pretensiones del club. Y al final siempre jugaba con el técnico chileno, principal aval en La Palmera al ser uno de los hombres de su plena confianza.

Sin embargo, la situación ahora es especial. Le queda un año de contrato y tras la grave lesión sufrida al inicio de este curso hay dudas sobre el nivel que puede dar. Es por eso que en caso de que Carvalho encontrase una buena propuesta para él, el Betis valoraría llegar a un acuerdo y dejarlo salir si así se ahorra su alta ficha. Lo comido por lo servido, porque a sus 33 años no se espera ya ninguna gran oferta por él.

Su figura es clave en esa necesaria reconstrucción del centro del campo que necesita el cuadro heliopolitano, ya que Fornals, que ha vuelto a la medular tras iniciar su periplo bético volcado a la banda derecha, es casi el único efectivo seguro con el que contar de inicio.

Marc Roca sigue su recuperación tras operarse a finales de mayo y lo normal es que el equipo arranque la nueva temporada sin contar con él. El propio club cuando anunció que había pasado por quirófano no ofreció en el parte tiempo estimado de baja. Lo normal es que Johnny Cardoso sea traspasado, ya que es el principal valor económico del que sacar tajada en esta ventana estival y se negocia con el Atlético de Madrid, sin olvidar que está también esa opción pactada del Tottenham, que esta próxima campaña disputará la Champions League. Ahí tendrá algo que decir el nuevo entrenador, Thomas Frank fichado hasta 2028 del Brentford. Y Sergi Altimira, que este recién acabado ejercicio dio el esperado paso adelante siendo uno de los jugadores que más partidos ha disputado: joven y con mercado, se estudian ofertas por él. Y de todos la ficha más alta es la del portugués, por lo que el ahorro de la misma no es algo baladí en un club que sin los agobios del pasado, tampoco está para dispendios ni para que un futbolista que, a priori, no tendrá un papel protagonista sea de los que más cobre.

En cualquier caso, el Betis no está de brazos cruzados y a poco que pueda sacar algo intentará venderlo. Carvalho ya sabe lo que es pasar un verano con el cartel de transferible y acabar jugando. Sin embargo, con el final de su contrato en el horizonte, la situación es distinta a la de años anteriores y con su fichaje, por 18 millones allá por el 2018, ya más que amortizado el club tendría un último gesto con él, por todo lo que ha significado en este tiempo y por la disposición que hizo en ese 2022 cuando las inscripciones eran un problema, dándole facilidades para liberarlo si es el luso quien viene con una propuesta bajo el brazo.