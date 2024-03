El canterano Jesús Rodríguez ya mira al primer equipo del Betis: "Estoy deseando que me den la oportunidad"

Jesús Rodríguez, extremo del Betis Deportivo, se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores de la cantera verdiblanca. Alternando entre el filial y el juvenil División de Honor, el atacante de 18 años es una de las figuras más ilusionantes de las categorías inferiores del club verdiblanco, con cuyo filial se estrenó precisamente la pasada semana gracias al tanto de la victoria contra el Cartagena B.

En una entrevista para los medios oficiales del club, Jesús, que ya ha sido internacional con España sub-19, ha analizado el momento que atraviesa el Betis Deportivo, además de desvelar cuál es su sueño en el fútbol. "Como canterano siempre sueñas con debutar en el Benito Villamarín. No sé si lo veo muy lejos o algo, pero como lo veo tan grande ese objetivo, lo veo con calma. Pero estoy deseando que me den la oportunidad. A ver si tengo la suerte de debutar y dar alegrías en este estadio", revela el canterano, quien espera la ocasión de la que han dispuesto otros compañeros como Nobel Mendy, Xavi Pleguezuelo, Pablo Busto o Ricardo Visus.

Con la ambición de buscar el ascenso a Primera RFEF

"Yo siempre lo digo, hay que ir poco a poco; paso a paso. Sí es verdad que a mí me gusta dar lo mejor de mí en el equipo que esté y la verdad que Alberto González -entrenador del Betis Deportivo- me está dando mucha confianza. Pero eso no significa que si Arzu -técnico del Betis juvenil de División de Honor- me necesita siempre voy a estar para él y para el equipo. Al fin y al cabo es donde empecé y es mi equipo actualmente. Es donde tengo la ficha. Ahora estoy con el Betis Deportivo, creo que me están saliendo las cosas bien y esperemos que siga todo igual", reconoce el extremo diestro.

Con el filial bético ocupando la cuarta plaza de la tabla clasificatoria de Segunda RFEF, Jesús muestra su ambición por finalizar el curso en playoffs y tener opciones de conseguir el ascenso a Primera RFEF: "Lo vemos con mucha ilusión y muchas ganas. Llevamos buena dinámica. Nos vemos con opciones de entrar en playoffs y hacer grandes cosas. A ver si tenemos la suerte de ascender a Primera RFEF".

Las interesantes condiciones del extremo son palpables en cada una de sus actuaciones, principalmente basándose en la velocidad, la agresividad y la verticalidad en todas sus intervenciones. Es por ello que el Betis, aunque en ese momento no tuviese tantos focos como en la actualidad, renovó su contrato hasta 2026 el pasado mercado veraniego, en una muestra de clara confianza en su proyección.