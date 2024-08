Lo Celso y el Betis: las cifras del acuerdo

SEVILLA/En las últimas horas del mercado de fichajes de este verano 2024 se ha alcanzado (aún no de forma oficial) el acuerdo entre Real Betis y Tottenham para el traspaso de Giovani Lo Celso. Al argentino le resta un año de contrato en la entidad inglesa y las negociaciones han terminado de desatascarse gracias a la entrada de Johnny Cardoso en la operación. Al margen de un pago económico de algo más de 4 millones de euros según publican en Relevo hay que añadir una situación compleja en torno a los derechos del futbolista norteamericano. Si en una próxima ventana de traspasos cualquier equipo quiere hacerse con los servicios de Johnny Cardoso, los Spurs tendrán la preferencia para poder firmar al pivote por algo más de 30 millones de euros. Tal y como ha informado Fabrizio Romano, si los británicos no se llevan al estadounidense, tendrán un 20% del pase del futbolista a cambio de abaratar el coste de la operación de Lo Celso. Hay que recordar que el otro 20% lo tiene su anterior club, el SC Internacional, por lo que el Betis se quedaría con un 60% de los derechos si finalmente esto ocurriese.

Lo Celso, con el Real Betis.

Un contrato de larga duración

Tal y como ha avanzado Matteo Moretto en Relevo la primera idea es que el contrato que firme el argentino sea de tres años (con la posibilidad de poder incluir uno más). Será un acuerdo en el que el jugador va a reducirse considerablemente el salario para poder entrar en los parámetros del límite salarial del club.

Lo Celso se marchó del Betis allá por 2019 en una operación que reportó al club de La Palmera cerca de 48 millones de euros. Además, dejó un sabor bastante dulce mientras vistió la camiseta de las trece barras. Ha estado ligado en varias ventanas de fichajes anteriores para poder volver, pero no ha sido hasta estos últimos meses cuando se ha intensificado todo. De todos modos, la realidad es que si Nabil Fekir no hubiese salido, no se hubiese desbloqueado la situación.