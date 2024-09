Lo Celso: "El Betis no mereció perder así este partido"

Lo Celso, MVP del encuentro, dijo acabar con mucha "bronca" tras una injusta derrota en la que el Betis tuvo ocasiones para ganar y acabó pagando de nuevo sus errores atrás.

"Nos da mucha bronca el resultado final, porque no merecimos perder el partido de esta forma. El equipo hizo un gran esfuerzo y no tuvo recompensa", dijo el argentino, que volvió amostrar su felicidad por estar de nuevo en el club verdiblanco, aunque hubiera cambiado su gol por un triunfo: "Estoy feliz en lo personal por estar aquí. Me siento muy cómodo. El gol por desgracia sirvió de poco y me queda esa sensación de bronca. Voy agarrando el ritmo otra vez y hay lindos objetivos por delante", dijo.

El jugador verdiblanco se mostró sorprendido por la tarjeta roja que le mostró García Verdura: "Me sorprendió, porque sacó la roja muy rápido y hasta los jugadores del Mallorca decían que no era. Se apuró al sacar la tarjeta, pero al menos el VAR lo corrigió".

Sobre el encuentro dijo que sabían que ellos "iban bien a balón parado". "Se encontraron con ese gol al final, pero antes tuvimos ocasiones para marcar y llevarnos el partido. Hay que pasar página y pensar en el próximo partido. Encontramos situaciones para marcar, pero en el primer tiempo el empate rápido nos sorprendió".