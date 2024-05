La charla motivadora en el vestuario del Betis Deportivo: "Por nosotros, por los compañeros y por Félix"

El Betis Deportivo consiguió el pase a la final del playoff de ascenso a Primera RFEF después de vencer al CE Europa en las semifinales. El conjunto verdiblanco arrolló a los catalanes con un abultado 5-1 en la eliminatoria global y se enfrentará al Pontevedra CF en la final, donde se determinará qué equipo asciende definitivamente a Primera RFEF.

Antes del partido de vuelta ante el CE Europa, que acabó 1-3 en favor de los béticos, se vivió un momento de emoción en el vestuario del filial heliopolitano en el estadio Nou Sardenya. Para motivar al grupo en busca del ansiado objetivo de llegar a la final, el técnico Arzu y el guardameta Guilherme tomaron la palabra minutos antes del encuentro, ya con todo preparado para el duelo.

Un sentido recuerdo por Félix

"Exprimiros al máximo, exprimiros. Aparte de todo lo que debemos hacer, hay que tener entrega", insistía Arzu, mientras el luso Guilherme comenzaba su intervención. "Una cosa, chavales. Vamos a jugar, estamos a un pasito, a un pasito de la final del playoff. Trabajamos toda la p** temporada por esto. Cambiamos de ciudad deportiva, cambiamos de entrenador y estamos a un paso de la final. Vamos a jugar por nosotros, por nuestros compañeros que se quedaron en Sevilla y por Félix. ¡Por todos!", alentaba el joven portero del filial.

Tras las palabras de Arzu y Guilherme, todo el plantel verdiblanco aunó fuerzas mediante un famoso cántico de la afición. "De pequeño, yo te empecé a seguir. Poco a poco, me enamoré de ti. Cuando juegues, siempre estaré a tu lado. No me falles Real Betis, yo nunca te he fallado", cantaban los chicos del Betis Deportivo.

El resultado de la motivación previa fue magnífico, pues el equipo bético realizó un magnífico partido contra el Europa y jugará la final del playoff de ascenso. Además, el choque de ida se celebrará este domingo en el Benito Villamarín, lo que supondrá un nuevo aliciente para estos futbolistas que sueñan con llegar al primer equipo del Betis.