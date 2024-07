El compromiso de Pezzella: "No quería salir mal del Betis"

SEVILLA/Los acontecimientos que se están dando en las últimas horas hacen ver que el futuro de Germán Pezzella estará ligado al Real Betis, al menos, una temporada más. Aunque el verano es muy largo y en la ventana estival de traspasos pueden suceder muchas cosas, la realidad es que lo que ha pasado entre River Plate, el jugador y el equipo verdiblanco deja dos cosas bastante claras: que quiere volver a River, algo que terminará ocurriendo en un futuro y también que su compromiso con la entidad de las trece barras es máximo y cuando se vaya, será de la mejor forma posible. Ya antes de que comenzase la Copa América, el de Bahía Blanca dejó totalmente claro que su futuro no se resolvería de forma previa a la conclusión de la participación de Argentina en el torneo.

Una vez que ya se ha proclamado campeón con los de Scaloni, su futuro parece más que resuelto. O al menos así lo ha manifestado el presidente de 'El Millonario', Jorge Brito, que hablaba así sobre la situación del defensa central: "Es un jugador y una persona que conocemos mucho. Lo hemos tenido como dirigentes dos o tres años. Sabemos que es un jugador de las características que todos conocen: campeón del Mundo, campeón de América, una persona que quiere y ha manifestado jugar en River, nosotros también queremos lo mismo".

Pezzella, comprometido con el club

El propio dirigente valoró la situación de las negociaciones. En este caso, había tres partes y cada una tenía sus ideas bastante claras y cuando no se ponen de acuerdo, no hay trato: "Tal vez se habla con mucha libertad a la hora de contratar un tema de dos partes. Este es un tema de tres partes. Él tiene una relación contractual con un Club con el que tiene un muy buen vínculo". Algo completamente normal y que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de valorar cuando se hace una operación o no. Eso sí, Brito tiene claro que se va a dar en algún momento en el futuro: "Yo en lo personal, creo que es algo que se va a dar, pero hay que darle tiempo al tiempo".

Al final todo ha radicado en la voluntad del jugador. Había una cantidad que resolvía su contrato, pero el compromiso y el sentimiento que tiene Pezzella por el Real Betis Balompié y su voluntad de no querer salir mal de Sevilla han decantado la balanza: "Pezzella había planteado que podía darse si esto se daba amablemente. Él no quería salir mal del Betis, lo cual habla muy bien de él como persona".

Vacaciones centrado en el Betis

Tras proclamarse campeón de la Copa América con Argentina, ahora mismo se encuentra de vacaciones con su familia. Precisamente por esto no estará en la gira por Estados Unidos que emprenderá el club la próxima semana donde se las verá con Liverpool y Manchester United el sábado 27 de julio y jueves 1 de agosto respectivamente. Todo hace indicar que sí podría estar, al menos entrenando con el grupo, para el estreno del equipo en el Benito Villamarín el día 3 de agosto ante el Al-Ittihad. El capitán afronta su sexta temporada en la entidad verdiblanca con el objetivo de seguir liderando la zaga y repetir clasificación europea.

Tendrá más competencia sin duda a lo largo de este curso, ya que otro veterano como Diego Llorente ha vuelto a LaLiga para competirle un puesto a él, Marc Bartra, y al fichaje que termine llegando para completar los cuatro puestos de la zona defensiva.