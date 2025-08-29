Cuándo se conoce la fecha de los viajes del Betis en Europa

El Real Betis Balompié ha conocido hace algunos minutos cuales serán sus ocho rivales en la fase de liga de la UEFA Europa League 2025/26. Ha sido en un apasionante sorteo en el que los aficionados verdiblancos, ademas, ya han conocido cuales serán los tres viajes que podrán hacer esta temporada, como mínimo a expensas de que se clasifique para siguientes rondas, hasta que se termine esa primera fase. Y se dice que serán TRES viajes porque aquí radica una información clave para los aficionados verdiblancos. La UEFA ratificó la sanción que impide viajar a los béticos en el primer desplazamiento, por lo que es importante que todos sepan que no se podrá viajar a la primera jornada a domicilio.

Las fechas de las jornadas de la UEL este curso son las siguientes:

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

Pero claro, estas jornadas no están en ordenadas respecto a cómo han ido saliendo los equipos en el sorteo. La UEFA tiene todavía que exponer la fecha y hora exacta de cada uno de los partidos contra los rivales que le han salido al Betis.

Antony encabeza un grupo de futbolistas bajando del avión en Breslavia con Adrián entre ellos. / Juan Carlos Muñoz

¿Cuándo se conocerán las fechas de los viajes del Betis?

Tal y como expone la propia web de la UEFA: "De conformidad con el apartado 23.01 (b) del reglamento de la competición, la administración de la UEFA decide qué partidos se disputan el miércoles (solo en la primera jornada) y cuáles el jueves, así como las horas de inicio de las jornadas 1 a 7. Además, según el párrafo 17.02 del reglamento mencionado, un club, en principio, no juega más de dos partidos consecutivos en casa o fuera de casa, y cada club juega un partido en casa y uno fuera de casa en las dos primeras jornadas y en las dos últimas. No obstante, si es necesario, la administración de la UEFA puede hacer excepciones a estas reglas. El calendario de todos los partidos de la fase liga estará disponible a más tardar el domingo 31 de agosto".

Aunque lo normal es que los horarios reales y la distribución de los partidos aparezcan en las redes sociales y en la web del organismo europeo durante la mañana de este próximo sábado. Ha habido veces que incluso se ha dado en la misma tarde del día del sorteo.

Sorteo de la UEFA Europa League / Europa Press

¿Cuáles son los rivales del Betis y cómo llegan?

Los ocho rivales que le han tocado al conjunto verdiblanco de cara a esta temporada han sido:

A domicilio:

Dinamo Zagreb en Croacia.

en Croacia. PAOK en Grecia. El conjunto griego llega tras deshacerse del Rijeka en la última ronda de los play-off de la Europa League.

en Grecia. El conjunto griego llega tras deshacerse del Rijeka en la última ronda de los play-off de la Europa League. Ludogorets en Bulgaria. Los búlgaros hicieron lo propio ante el Shkëndija.

en Bulgaria. Los búlgaros hicieron lo propio ante el Shkëndija. Genk en Bélgica. El equipo belga elimino al Lech Poznan en la previa .

en Bélgica. . En casa:

Feyenoord .

. Olympique Lyon .

. Nottingham Forest .

. Utrecht.

El primero de los equipos que va a visitar el Estadio de La Cartuja este curso ha ganado en su historia una Champions y Dos Copas de la UEFA. Dos Champions y una Supercopa de Europa se encuentran en el haber del Nottingham Forest. En total, seis títulos continentales históricos visitarán a los verdiblancos este curso.