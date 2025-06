El Coventry, primer rival de pretemporada confirmado por el Betis

La plantilla del Betis está de vacaciones hasta el 9 de julio, fecha marcada por el regreso para iniciar la pretemporada para preparar la campaña 2025-26. Y el club confirmó ya uno de los amistosos de esa época de preparación, pues anunció un encuentro ante el Coventry para el 30 de julio (20:00).

El choque se disputará en tierras británicas, en el Coventry Building Society Arena del quinto clasificado este curso recién acabado de la Championship, la segunda división inglesa.

El choque se enmarca dentro del stage que el Betis realizará en Inglaterra, el segundo del verano ya que la primera parte de la pretemporada Manuel Pellegrini trabajará con sus futbolistas en el Algarve, al sur de Portugal, donde también disputará seguro algún encuentro amistoso aún por confirmar.

El equipo inglés se refiere en el anuncio del partido al Betis como "El Glorioso" ("El Glorioso in Coventry this summer!") y destaca su condición de finalista de la Conference League. "Dirigido por el ex ganador de la Premier League, Manuel Pellegrini, el equipo de La Liga terminó sexto la temporada pasada, clasificándose para su sexta temporada consecutiva de fútbol europeo desde su llegada en 2020. Con Pellegrini, el Real Betis también ganó la Copa del Rey en 2022, además de alcanzar su primera final europea la temporada pasada", destaca la web del equipo inglés.