El Betis, lugar idílico para Lo Celso

SEVILLA/Giovani Lo Celso volvió a ser tremendamente importante en la victoria del Real Betis Balompié en el Estadio de la Cerámica este pasado domingo. Con un Isco que todavía está comenzando lo que va a ser una larga puesta a punto en la que necesita cada vez más minutos para sentirse bien, el argentino se convierte en ese punto de mira para los rivales. El jugador más importante sobre el que echar el resto y destinar todas las marcas posibles. Y es que no es para menos. A pesar de los buenos datos que consiguió el equipo de Manuel Pellegrini cuando él no estuvo sobre el terreno de juego por lesión, la realidad es que el equipo es otro en su funcionamiento cuando no está el de Rosario.

Ante los de Marcelino volvió a echarse el equipo a la espalda y fue el verdadero protagonista en los primeros 30 minutos de partido, donde el Betis fue bastante mejor con la pelota al sobreponerse al buen comienzo del conjunto amarillo. Él era el encargado de bajar a recibir, distribuir, hacer paredes, tirar faltas y dar ese último pase. La defensa rival no conseguía, a pesar de tener un centro del campo poblado con jugadores de mucha calidad, imponerse a la voluntad de Lo Celso y su asociación con Altimira y Johnny Cardoso.

Un dato que hace del Betis un equipo especial para él

Si sus primeros 45 minutos fueron buenos, lo mejor lo tenía reservado para la segunda parte. Ya tuvo en la primera mitad una oportunidad importante con una falta en el borde del área que no acertó a colocar bien. Cuando le dieron otra oportunidad, no falló. Colocó la pelota en la escuadra de la portería del Villarreal nada más salir del descanso poniendo un 0-2 muy motivador en el marcador tras lo que había ocurrido con el Chimy Ávila. Con este gol ya suma siete tantos en la competición liguera con el conjunto de las trece barras a los que hay que sumarle uno más en Europa ante el Mladá Boleslav siendo así ocho goles y una asistencia en 13 partidos este curso. Unas cifras astronómicas. Pero, ¿por qué Lo Celso nació para jugar en el Betis?

La respuesta se encuentra en un dato completamente revelador: en 267 partidos con Tottenham (108), PSG (54), Rosario Central (54) y Villarreal (51) ha anotado un total de 22 goles oficiales. Por otro lado, solamente en el conjunto de las trece barras, en 58 partidos, ha anotado un total de 24 goles y ha dado además 7 asistencias de gol. Ha necesitado 209 partidos menos en el Betis para anotar los mismos goles que en el resto de sus equipo a lo largo de su carrera. Ni siquiera sumando los dos tantos con Argentina ayuda a que no sea la verdiblanca la camiseta dominante en este dato.

Giovani Lo Celso, en el partido en La Cerámica. / Europa Press

Un compromiso con la gente

Y es que para Gio Lo Celso la afición del conjunto heliopolitano siempre ha representado una importante motivación. Siempre que ha jugado contra ellos ha agradecido el apoyo que le han mostrado y en las dos ocasiones que se ha vestido con el escudo del Betis, ha defendido con especial compromiso sus intereses.

De hecho, tras el choque ante el Villarreal dejó unas declaraciones bastante directas hacia sus compañeros y aficionados tras una racha negativa del equipo: “Orgullo. Orgullo de mis compañeros, del grupo, de la gente. Entre todos sacamos un partidazo adelante. Es una victoria que nos hace más fuerte. Cómo corrió el equipo, cómo defendió. Muestra de carácter”.