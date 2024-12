Pellegrini: "La expulsión de Chimy Ávila es absurda e injusta"

Orden, tranquilidad y actitud. Fueron las palabras que destacó Manuel Pellegrini sobre su equipo, que tiró de "orgullo y espíritu de equipo" para sacar adelante un difícil encuentro en La Cerámica ante el Villarreal, que jugó más de una hora con un futbolista más por la "injusta y absurda" expulsión de Chimy Ávila.

"Son puntos muy importantes ante un rival directo. El espíritu del equipo es encomiable jugando tres partidos por semana y siendo superior en el primer tiempo y aguantando de forma ordenada la segunda parte", analizó el técnico chileno, que se refirió a la expulsión de Chimy Ávila: "Es lo de siempre... Con expulsiones y penaltis debe ser obligación ir a revisarlo al monitor, porque son situaciones que desequilibran un partido parejo. No es roja; es una zancadilla por detrás que es amarilla. No tiene que darle vergüenza a los árbitrsdo equivocarse y mirar el VAR. Si después de verlo se confirma su decisión, perfecto, pero no cuesta nada revisarlo. Quizá los árbitros se ven sobrepasados de presión y tensión. El VAR es una liado y no un enemigo. Revisarlo sólo sirve para reforzar su criterio o enmendar un error", analizó el entrenador. "Yo no soy árbitro, pero hay que estar muy seguro para desequilibrar un encuentro y debe ser obligatorio ir al VAR", sentenció.

Pellegrini destacó la "voluntad, la entrega y el orden para aguantar el marcador" y destacó que el "0-2 fue importante, porque dio tranquilidad". Fue fundamental el gol de Lo Celso. Los jugadores marcan difrencias con sus individualidades. Ahora estamos recuperando a Isco, lo que es importante", indicó el entrenador bético, que destacó cómo su equipo se rearmó para frenar las acometidas del rival: "Queríamos parar las bandas; Lo Celso estuvo más encima de Parejo para dejar libres a sus centrales en la salida del balón. Es cierto que pusieron algunos centros peligrosos, pero en términos generales manejamos bien el encuentro", señaló el Ingeniero, que recordó que la expedición heliopolitana lelgó "el viernes por la tarde de Moldavia y el sábado se montó en el avión para viajar a Villarreal".

Cuadra Fernández amonesta a Pellegrini. / Andreu Esteban / Efe

El preparador verdiblanco destacó la forma en la que se defendió el Betis. "Con uno menos las ocasiones suyas nos iban a llegar, pero en general hicimos un buen trabajo defensivo. Once contra once no tiratron a portería. En la segunda parte metieron muchos centros, pero generaron pocas ocasiones. Son tres puntos para reforzar nuestra idea", aseguró el protagonista, que añadió: "A este equipo lo que no se le puede criticar es el espíritu. Estamos en la Copa del Rey, aún hay que lograr clasificar en la Conference y en LaLiga estamos en la pelea por Europa. La evaluación del semestre es buena, pese a todas las lesiones en un mismo puesto. Felicito al equipo", indicó el técnico, pra quien es clave acabar bien el año ante el HJK y el Rayo en casa: "El equipo ha recibido criticas, pero se están cumpliendo los objetivos. Hay que llegar al parón de diciembre clasificados en las competicines de eliminatorias y con los y los máximos puntos posibles en LaLiga. El jueves y el domingo necesitamos a nuestra afición apoyando los 90 minutos".

"No hemos jugado ningún partido en LaLiga en el que se nos pueda reprochar algo. En este tramos son nueve partidos en 27 días, no es fácil, y dentro del campo de juego no se vio diferencia física pese a que Villarreal tuvo toda la semana para preparar el encuentro. Vamos en el camino correcto", aseguró.