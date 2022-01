Habrá derbi Betis -Sevilla a las 16:00: desestimado el recurso del club sevillista

El derbi entre el Betis y el Sevilla se disputará a partir de las 16:00 horas en el Benito Villamarín y a puerta cerrada, después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia haya desestimado el recurso presentado por el club sevillista ante la decisión tomada esta pasada madrugada por el Juez Único de Competición. La decisión ha sido tomada por uno de los miembros de este Comité de Segunda Instancia, después de la abstención de los dos miembros restantes por los motivos argumentados por cada uno de ellos, según se recoge en la propia sentencia.

"En primer lugar, alega el club recurrente que en el caso de que se desestime su recurso ello supondría un grave perjuicio para el club dado que no podría contar con el futbolista D. Joan Jordán el cual se encuentra en periodo de observación y que conllevaría un incumplimiento del artículo 242.1 del Reglamento General de la RFEF. En este sentido y como no puede ser de otra manera, este órgano condena cualquier incidente que se produzca con motivo de la celebración de un evento deportivo y entiende la preocupación del club por el estado de salud de su jugador al tiempo de desearle una pronta recuperación. Sin embargo, tal y como consta en el expediente, las consecuencias lesivas para éste no parecen revestir, en estos momentos, la enorme gravedad como para que sea un elemento determinante que impida la reanudación del partido. Por tanto, procede a juicio del Comité el tratamiento idéntico (con la salvedad del modo en que se ha producido) al de una eventual lesión de un jugador, de manera que éste pueda ser sustituido por otro que cumpla los requisitos generales y específicos de alineación de jugadores", señala la sentencia.

"Respecto de la exposición del Sevilla FC en relación con la posible alteración del orden público, este Comité estima que el órgano de primera instancia adoptó el acuerdo de que el evento se reanudara sin la presencia de público, precisamente, para salvaguardar la integridad y la salud de todos los agentes implicados. Por ello, entiende que la medida adoptada es proporcionada y adecuada al contexto actual de cara a la celebración del encuentro con las garantías mínimas de seguridad exigibles", dice el Comité sobre la seguridad del partido, a la vez que indica que existe la posibilidad de presentar alegaciones al acta arbitral para dirimir posibles sanciones: "

Asimismo, cabe señalar que este órgano ha tenido conocimiento del trámite concedido por el Juez Disciplinario a los clubes participantes a los efectos de que formulen sus alegaciones al acta arbitral, siendo que la vía disciplinaria se encuentra expedita y será dicho órgano el que, en su caso, pueda adoptar medidas de índole disciplinaria. Por tanto, no puede aseverarse, en este momento, que “compensa cometer un delito” o que un incidente pueda “merecer la pena”. Simplemente, en el procedimiento abierto por los órganos competicionales ha de dilucidarse sobre la reanudación o no del encuentro, sin que quepa pronunciamiento alguno sobre la comisión o no de infracciones disciplinarias y la imposición de posibles sanciones. En este sentido, este Comité hace suyos los argumentos expresados por el órgano de primera instancia en torno al principio pro competitione y a la urgente necesidad de reanudar el encuentro en el día de hoy a las 16:00 horas".