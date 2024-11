Una desconexión desconocida en un Betis de Pellegrini (4-2)

Valencia/Dura derrota para el Betis en una tarde complicada por el valor emotivo del reencuentro de Valencia con el fútbol después de la tragedia causada por el feroz paso de la DANA. Los verdiblancos salieron desconectados en ambos tiempos, encajaron los cuatro goles en esos albores de cada periodo y prácticamente regalaron en bandeja el triunfo a los valencianistas, sobre todo en la reanudación, cuando recibieron tres tantos en acciones que exigían, al menos, ser defendidas.

El paradigma más claro de esa desconexión y de esos regalos fue el 2-1. Javi Guerra dispara desde fuera del área con nula convicción y el balón es interceptado por el debutante Guirao. La pelota traza una parabola inesperada y se va muy arriba, pero siempre debe ser fácil para los defensas. Sin embargo, éstos se olvidan del balón, particularmente Natan y Rui Silva, que también lo veía de cara, y ninguno va a protegerlo. Es Hugo Duro el más listo de la clase y sí hace por seguir jugando, el esférico le cae fácil y lo empala a la red.

El Betis se iba a hacer el harakiri de una manera tan increíble como inesperada, pues sólo tres minutos después Javi Guerra iba a dar un pase profundo para el propio Hugo Duro, quien también se colaba de forma fácil, aunque en esta ocasión sí exigía una acción de mérito a su compañero a la hora de buscarlo. Perraud rompía el fuera de juego y el delantero centro picaba la pelota en la salida de Rui Silva. Dos goles en apenas tres minutos y todo iba a ser aún más cruento tres minutos más tarde. Un balón mal despejado por Bartra le caía a Diego López dentro del área y éste sí empalmaba con calidad, aunque sin ningún defensa hostigándolo, para colocar el 4-1.

Seis minutos letales

Sólo seis minutos minutos entre el 2-1 y el 4-1 y todo el entramado defensivo del Betis ofreciendo una imagen impropia de un equipo entrenado por Manuel Pellegrini y por su cuerpo técnico. Tanto fue así que el chileno decidió que no aguantaba más y realizó un triple cambio sin sacar siquiera de centro después de gol para que el Betis se pusiera en el campo con Chimy Ávila, Vitor Roque y Bakambu, además de Lo Celso y Abde, tres delanteros claro y dos que casi ejercen una función relativamente parecida en la mayoría de los encuentros.

Era una manera de transmitirles a los suyos por parte de Pellegrini que todavía era posible, que existía una opción, aunque fuera mínima, de volver a pelear por sacar algo positivo de Valencia. Pudo haber sido así tras el tanto de Chimy Ávila en el minuto 66. En teoría, el cuadro de Rubén Baraja debía acusar la falta de ritmo después de tanto tiempo sin competir, pero al Betis le faltó un empujón más, haber logrado un tercer gol. Tuvo acercamientos, pero ninguna ocasión realmente nítida, entre otras cosas porque Bakambu sigue sin comenzar su historia como verdiblanco, como él mismo había comentado durante la semana, y fue incapaz de meter a los valencianistas en ese estado de nerviosera que parecía posible tras el 4-2.

Duelo contra el colista

Se esfumaba de esta manera una buena posibilidad de dar un paso adelante por parte del Betis. No se olvide, al respecto, que en el partido, a pesar del componente emotivo que lo abrazaba, jugaba el Betis contra el entonces colista de la Liga, algo que iba a quedar muy claro tras el primer arreón valencianista. No en vano, después del tempranero gol de Tárrega el cuadro verdiblanco no sólo iba a empatar a través de esa falta perfectamente sacada por Aitor Ruibal y rozada contra su portería por Hugo Duro, también iba a tener ocasiones clarísimas tanto antes como después de ese 1-1.

El primero que la tuvo fue Abde en un fenomenal pase de Altimira que lo dejó solo ante Mamardishvili, pero remató de forma inocente cuando incluso tuvo la opción de dejarle el balón atrás a Vitor Roque para un remate a puerta vacía (12'). Después el propio Abde se volvía a quedar solo y su disparo fue bastante inocente, concretamente a las manos del portero georgiano (16'). El Betis llegaba con mucho peligro, algo que volvería a repetir en una contra lanzada por Rui Silva y malograda por Vitor Roque cuando era en dos contra uno claro junto a Íker Losada (38').

Para ser justos hay que reseñar que también después cabecearía Diego López al poste (45') antes de que en el tiempo de prolongación también Vitor Roque (50') y Bartra (51') tuvieran otros dos acercamientos peligrosos. Todo parecía en el aire en ese tiempo de intermedio, pero lo que nadie podía vaticinar era el arranque del segundo período de los verdiblancos, con esa desconexión tan impropia de un equipo de Pellegrini. ¿Se notaron en esos instantes las bajas de peso, el hecho de no tener sobre el campo a jugadores como Diego Llorente, Johnny, Isco, Pablo Fornals o el propio Lo Celso? Es posible, sin duda, pues por mucho que estuviera rindiendo de forma meritoria el joven Guirao no es lo mismo. Como tampoco en el caso de Altimira o de otros, aunque los errores más flagrantes se produjeron en la defensa a la hora de molestar siquiera a Hugo Duro o Diego López.

Lo cierto es que el Betis se había hecho el harakiri en seis minutos en los que no se pareció para nada a los ordenados equipos de Pellegrini. La derrota fue el duro castigo para esa fase de desconcentración y sólo cabe esperar que no se repita una situación así. Los buenos equipos lo son porque no se desconectan casi nunca.