El día que 'Antonio de Triana' volvió a ser sólo Antony

Antony es el tercer futbolista del Betis con más minutos en la temporada (2.576). Sólo Natan (2.797) y Fornals (2.614) han jugado más y eso que se perdió los cuatro primeros partidos de la Liga al llegar al final del mercado estival. Lleva mucho tiempo jugando con una pubalgia y ha participado directamente en 20 acciones de gol, pero nada de eso vale cuando la decepción por el empate en un derbi que se vio ganado atrapa a unos y otros.

Pudo ser el héroe del partido al abrir el marcador con el 1-0, su undécimo tanto de la temporada, séptimo liguero, pero acabó siendo señalado por unos pocos y se equivocó al responder a una provocación desde la grada ofreciendo una imagen que resultó el resumen perfecto de un derbi que acabó en frustración verdiblanca.

De nada sirve estar quinto en la clasificación y en los octavos de final de la Liga Europa. En la capital hispalense el derbi pesa mucho. Antes y después del partido y la pasión con la que se vive en la ciudad lleva a extremos. El enfrentamiento final del internacional brasileño con un sector de la grada debió evitarse. Pudo evitarse, pero el paulista es un futbolista de sangre caliente y la tensión del momento pudo con él.

Antony se encara con aficionados en la grada de la Cartuja al final del derbi. / Antonio Pizarro

Nada de esto hubiera pasado si Abde no hubiese rematado al palo en el tramo final del encuentro. El resultado manda. Y el héroe se convirtió en villano. 'Antonio de Triana' volvió a ser Antony, el fichaje de los 30 millones, una cantidad que pesa. La trifulca no fue a más, pero puede ser un antes y un después para un jugador muy emocional. Cucho Hernández rebajó la tensión poniendo fin al momento y Ruibal pidió perdón por todos para pasar página.