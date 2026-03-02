El día que 'Antonio de Triana' volvió a ser sólo Antony
La tensión del momento y la frustración por el 2-2 llevó a que el brasileño fuese señalado por la grada y se encarara con algunos aficionados
Amrabat ya está en Sevilla para afrontar la última fase de su recuperación
Antony es el tercer futbolista del Betis con más minutos en la temporada (2.576). Sólo Natan (2.797) y Fornals (2.614) han jugado más y eso que se perdió los cuatro primeros partidos de la Liga al llegar al final del mercado estival. Lleva mucho tiempo jugando con una pubalgia y ha participado directamente en 20 acciones de gol, pero nada de eso vale cuando la decepción por el empate en un derbi que se vio ganado atrapa a unos y otros.
Pudo ser el héroe del partido al abrir el marcador con el 1-0, su undécimo tanto de la temporada, séptimo liguero, pero acabó siendo señalado por unos pocos y se equivocó al responder a una provocación desde la grada ofreciendo una imagen que resultó el resumen perfecto de un derbi que acabó en frustración verdiblanca.
De nada sirve estar quinto en la clasificación y en los octavos de final de la Liga Europa. En la capital hispalense el derbi pesa mucho. Antes y después del partido y la pasión con la que se vive en la ciudad lleva a extremos. El enfrentamiento final del internacional brasileño con un sector de la grada debió evitarse. Pudo evitarse, pero el paulista es un futbolista de sangre caliente y la tensión del momento pudo con él.
Nada de esto hubiera pasado si Abde no hubiese rematado al palo en el tramo final del encuentro. El resultado manda. Y el héroe se convirtió en villano. 'Antonio de Triana' volvió a ser Antony, el fichaje de los 30 millones, una cantidad que pesa. La trifulca no fue a más, pero puede ser un antes y un después para un jugador muy emocional. Cucho Hernández rebajó la tensión poniendo fin al momento y Ruibal pidió perdón por todos para pasar página.
