El dispositivo del Betis-Lyon servirá de ensayo para el derbi

Este pasado martes, Diario de Sevilla informaba que se esperan unos mil hinchas del Olympique de Lyon para el encuentro de este jueves ante el Betis en la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League y que para ello estaba previsto un amplio dispositivo de seguridad debido a la peligroda fama que tienen los ultras del conjunto lionés.

Así, este miércoles, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad para un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo. Tanto que el despliegue policial previsto será como el habitual cuando se disputa el derbi en la capital hispalense.

"El dispositivo de seguridad para el Betis-Olympique se aproxima al de un derbi", ha indicado Francisco Toscano al finalizardicha reunión de seguridad, a la que han asistido miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Betis, policías locales de Sevilla y Santiponce y Emergencias.

"Todas las partes implicadas trabajamos conjuntamente, con especial atención tanto a las jornadas previas como a los momentos posteriores, gracias a un dispositivo que ha movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el entorno del estadio y en otros puntos estratégicos de la ciudad", ha añadido Francisco.

Composición del dispositivo

El dispositivo reforzará la seguridad en Sevilla con 384 miembros de la Policía Nacional, los cuales se desplegarán desde hoy hasta después de que concluya el encuentro, y contará con la presencia de diez unidades de la Policía Nacional, con especial presencia de la Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Provincial de Información, entre otras.

Además, la Policía Nacional contará con videocámaras móviles para el seguimiento del dispositivo especial durante la fase precrítica y crítica, con el fin de velar por la convivencia y prevenir las infracciones y delitos en los espacios públicos.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico llevará a cabo la monitorización del acceso al estadio desde las vías interurbanas. Además, ofrecerá información a los conductores sobre la situación de la circulación en tiempo real desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste (Sevilla) y del conjunto de equipamiento ITS disponible. El dispositivo de la DGT se coordinará junto con Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.