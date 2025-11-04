Mil hinchas del Lyon estarán en La Cartuja ante el Betis: amplio despliegue policial

Aficionados del Lyon, en el encuentro ante el Basilea en la Europa League de este curso.

El Lyon estará arropado en el Estadio La Cartuja por unos mil aficionados que llegarán desde Francia para asistir al encuentro ante el Betis de este jueves en La Cartuja en la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League.

Serán unos 700 los hinchas que estarán presentes en la zona acotada para la afición visitante en la zona alta-lateral del Gol Norte del estadio donde juega el cuadro verdiblanco, mientras que otros 200 se ubicarán en una zona de categoría 1.

Para que todo transcurra con normalidad, hay previsto un dispositivo amplio de seguridad por parte de la Policía, conocedora ésta de la peligrosa fama de los ultras del Lyon en sus encuentros por el Viejo Continente.

De hecho, éstos ya generaron altercados por las calles de la capital hispalense en otras ocasiones en las que han visitado Sevilla tanto en partidos de la Europa League como de la Liga de Campeones.