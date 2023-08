Las dudas razonables en el Betis antes del inicio

El Betis ya está en Sevilla para, tras la jornada de este lunes de descanso tras el largo viaje desde San Francisco, ultimar la fase final de preparación que pondrá fin el próximo sábado, antes de emprender viaje a Villarreal para iniciar la Liga en el estadio de La Cerámica.

El pasado 4 de julio arrancó la pretemporada bética. Otra vez con Manuel Pellegrini al frente, sin duda la mejor garantía, pero con cambios importantes en una plantilla renovada que, de momento, presenta más dudas que certezas antes de que el curso arranque de manera oficial.

Resultados y juego

No es lo importante en la pretemporada, pero el cuadro verdiblanco acaba el verano con un solo triunfo en sus seis amistosos disputados. Ganó al Middlesbrough, de la Championship inglesa, con un solitario tanto (0-1), pero perdió con el Eintracht Braunschweig (3-1) y el Mónaco (1-3), empató frente al Burnley (1-1), de la Premier, y perdió sus dos últimos duelos, los de la gira americana de LaLiga Sumer Tour, ante dos rivales de Primera División como el Sevilla (1-0) y la Real Sociedad (0-1). En total un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

Dicen los técnicos, con toda la razón, que los resultados no son importantes. Y es cierto. Pero en muchos casos reflejan las fortalezas y debilidades del grupo y este Betis ha demostrado desde el primer bolo en Alemania que no tiene gol. En seis encuentros apenas ha marcado cuatro tantos y, salvo en la primera parte del derbi y momentos del segundo tiempo ante el Middlesbrough, no ha demostrado ser superior ni tener continuidad en los partidos. Ha recibido nueve tantos, seis en los das primeras citas, y aunque ha ido ajustando las piezas atrás en ataque ha demostrado una incapacidad preocupante más allá de marcar más o menos goles, sino en cuanto a las escasas situaciones de peligro que ha sido capaz de generar con los delanteros recibiendo cada vez menos balones y sin velocidad más allá de cuando Luiz Henrique arranca con espacios.

Con todo, Pellegrini no parece especialmente preocupado: "Los partidos amistosos reflejan algo, pero las formaciones no están hechas para ganar sino para repartir y acumular minutos. El partido fue muy parejo y disputado, ellos tuvieron un tiro al poste y nosotros otro y su gol viene de un doble fuera de juego. Al equipo le faltó creatividad y debimos evitar que la Real tuviera tanta posesión de balón", resumió el Ingeniero tras la derrota ante el cuadro donostiarra.

Plantilla sin cerrar

Como viene siendo habitual el campeonato arrancará con casi tres semanas de mercado todavía por delante. El Betis aún está pendiente de salidas y llegadas, especialmente la necesidad de cubrir la salida de Canales, una posición clave en la filosofía de fútbol de Pellegrini, según dijo Ramón Planes. El técnico ya dejó claro que "Isco viene a hacer de Isco, no es el sustituto de Canales", por lo que falta una pieza clave que puede que no llegue hasta el final de la ventana de fichajes, abierta hasta el 31 de agosto.

Además, no ha llegado (todavía) la velocidad y el físico que reclamaba el entrenador para el ataque y los delanteros vienen generando dudas cara a la temporada.

Se da la circunstancia, además, que en la búsqueda de recursos económicos no hay futbolista que sea intransferible en el Betis. Toda la plantilla está en venta, pero además de la negociada rescisión de Montoya no llegan, de momento, propuestas serias por ningún jugador como ha pasado en los últimos veranos, en los que se estimó en las cuentas que se vendería por equis dinero y al no hacer traspasos el desequilibrio económico de la entidad se disparado.

Lesionados importantes

Cara al inicio liguero el entrenador verdiblanco suma a la consabida baja de Fekir la de William Carvalho, con un problema en el gemelo. El luso es una pieza clave en cualquier once de Pellegrini y hasta lesionarse había sido titular en los cinco amistosos. El chileno estaba usando al portugués de enganche, haciendo de Fekir, y ahora deberá buscar alternativas para el debut liguero. Rodri e Isco serían los sustitutos naturales, pero por un motivo u otro han tenido pocos entrenamientos.

Los líos extradeportivos

Hay dos cuestiones que pueden alterar el normal curso en este inicio de campaña. Uno afecta directamente al plano deportivo, ya que sin una venta importante esta semana se espera de nuevo problemas con las inscripciones. No sólo de los nuevo fichajes, sino incluso de jugadores que dejan de tener ficha del filial para pertenecer al primer equipo como Rodri y Miranda. Ahora mismo hay 17 futbolistas inscritos.La otra situación es la Junta de Accionistas del 25 de agosto, que debe aprobar o rechazar la ampliación de capital. Lo que pase tendrá efecto en el plano deportivo, ya que de ello bien puede depender que en los últimos días del mercado se produzca algún fichaje más o no e incluso que se pueda inscribir a todos los futbolistas para esta temporada.