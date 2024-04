Andalucía está por debajo de la media nacional en el número de seguros privados

La Fundación IDIS ha presentado su Observatorio del sector sanitario privado 2024, destacando en sus conclusiones que este sector es un actor clave en la generación de valor económico, en la creación de empleo cualificado, en la promoción de la innovación y en la mejora de la asistencia sanitaria. Es por ello, según Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS es necesario normalizar la colaboración público privada en el sector sanitario. “Es necesario poder trabajar con normalidad, y que no se cuestione continuamente los conciertos”. Asimismo, en defensa de la Sanidad Privada, Abarca señalaba la importancia de abordar los datos con transparencia. “Si no tenemos información no podemos planificar nada”, argumentaba destacando que en la Sanidad Pública siguen sin conocerse datos tan esenciales como con cuántos profesionales se cuenta.

En cuanto a esa transparencia de los datos, este informe destaca cifras como que el gasto sanitario en provisión privada asciende al 3,1% del PIB, suponiendo el 28,4 % del gasto sanitario total. Esto supone una cifra de 36.805 millones de euros que la población asume como un coste directo en pagos de pólizas de seguros, de medicamentos y productos sanitario, servicios dentales, y otros servicios sanitarios de carácter privado.

Globalmente, Andalucía cuenta con una penetración del seguro privado del 21,4%, por debajo del 25,9% de la media nacional. Esta cifra contrasta con el 11,2% de Navarra en un extremo y el 38,7% de Madrid en el otro. Sin embargo, Andalucía presenta una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9% en el número de asegurados para el período de 2018 a 2023, y una tasa del 6% en el volumen de primas para el período de tiempo de 2018 a 2023 que a su vez, representa el 14,6% del mercado nacional en volumen de primas.

Por otra parte, Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS ponía el foco en cifras más concretas, como que el gasto en siniestros por asegurado de las compañías de seguros sanitarios era de 624 euros. Esta cifra, multiplicada por los 10,7 millones de asegurados, supone que el gasto en salud por el aseguramiento privado es de 6.701 millones de euros, que el sector privado ahorra al sector público.

Mutualistas

Igualmente, cabe destacar la cifra de mutualistas. En 2023, 1,6 millones de funcionarios, en torno al 78% del total, estaban suscritos a esta modalidad. En este punto, Villanueva destacaba que la estimación de gasto público per cápita corresponde a 1.736 euros, frente a los 1.030 euros del mutualismo administrativo. Es decir, como señalaba Juan Abarca, “por la salud de los funcionarios se paga un 40%menos”.

Respecto de las listas de espera, que también comienzan a crecer dentro de la Sanidad Privada, Abarca reconocía que el sector se ha adaptado a la situación y se está invirtiendo en nuevas infraestructuras, sobre todo en las provincias con más asegurados como Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares. Sin embargo existe un reto común, “tenemos un gran tapón que es la falta de profesionales”.

En cuanto a otras cifras a destacar del sector, cabe destacar que cuenta con un total de 437 hospitales, es decir, el 57% de los existentes en el territorio nacional. Esto se traduce en 50.574 camas, el 32% de las camas sanitarias.

El informe muestra que la sanidad privada juega un papel esencial en el ámbito de la salud mental, concentrando el 70% de los hospitales especializados en salud mental y tratamiento de toxicomanías, y el 49% de centros de salud mental sin internamiento. Más de la mitad de las unidades de psicología clínica y psiquiatría en hospitales se encuentran en hospitales privados.