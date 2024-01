A la espera del traspaso de Luiz Henrique, ofertas a la baja del Betis para fichar

A dos días de que se cierre el mercado invernal, las oficinas del Benito Villamarín y los teléfonos de sus dirigentes echan humo. De momento lo único cerrado han sido las salidas de Guardado y Borja Iglesias al Club León y el Bayer Leverkusen, respectivamente, pese a que el Betis negocia por incorporar a varios jugadores, entre ellos Luis Rioja y Chimy Ávila, pero las primeras ofertas que ha realizado por ellos han sido muy bajas y sus clubes no las han tenido en cuenta. La llave la tendrá sellar el traspaso de Luiz Henrique, en una operación que dejaría unos 16 millones, más cuatro en variables, de los que el 15% pertenecen al Fluminense, que conserva ese porcentaje de su ficha.

Tampoco se acerca la entidad verdiblanca a las pretensiones del West Ham por Fornals, una cantidad cercana a los ocho millones a la que que de momento el Betis no llega, aunque ha subido algo respecto al primer contacto, aunque sigue lejos de las pretensiones del conjunto inglés.

Todo depende de llegar a un acuerdo con el Grupo Textor, que tiene la propiedad del Botafogo y el Olympique de Lyon, para hacer caja con Luiz Henrique y poder reinvertir ese dinero para darle una vuelta de tuerca a una plantilla que necesita refuerzos más allá de la delantera para paliar los problemas cara a gol que está mostrando el equipo esta campaña.

Según Radio Vitoria, el deseo bético respecto a Luis Rioja muestra "más intención que argumentos económicos". El futbolista renovó con el Alavés en diciembre de 2021 y firmó un contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. "Al igual que hace dos veranos el Espanyol, la oferta económica del Betis no alcanza las pretensiones del Alavés, que se remite a su cláusula de salida, pero desde Sevilla apenas se ha llegado a los tres millones", afirma el medio.

Algo parecido pasa con Chimy Ávila, ya que la primera oferta trasladada verbalmente a Osasuna no alcanzaba los tres millones. El conjunto rojillo ha recibido el interés de otros equipos extranjeros como el América de México, aunque sin traducirse en una oferta y Jagoba Arrasate y Braulio, director deportivo, afirmaron que cuentan con él. Es el Betis el que tiene que dar un paso más en la negociación, tal y como dejaba entre ver el representante del jugador argentino, Carlos Bilicich, a las puertas del Benito Villamarín: "No es una negociación fácil porque para Osasuna es un jugador también importante. Sabe que es un jugador muy valioso que en pocos minutos genera recursos importantes. En este momento estamos en una situación compleja, porque a Osausna no le conviene desprenderse de un jugador como el Chimy Ávila. En este sentido hay que recordar que el club navarro compró este verano a Raúl García de Haro por 6,5 millones de euros fijos, más 1,5 en variables, por el 65% del pase del joven goleador. Puede que para abaratar la operación de Chimy Ávila esas cantidades cambien.

El Betis, mientras, sigue con varias negociaciones abiertas, ya que a las ya conocidas se suma la posibilidad de que William Carvalho haga las maletas hacia Turquía. La conexión turca con el medio portugués viene de lejos, pero tras varios intentos nunca se concretó. Ahora, según A Bola, el Besiktas del ex seleccionador luso Fernando Santos, se ha lanzado a por él hasta el punto de que tendría una cuerdo ya hasta 2027. Todo dependerá de lo que saque el Betis de esta operación por un futbolista que, con contrato hasta 2026, ya está amortizado según la entidad hispalense. Lo delicado de esta negociación es que en Turquía la ventana invernal de fichajes cierra el 9 de febrero, un aspecto a tener en cuenta porque Manuel Pellegrini ya dijo que no quería que en esta ventana ocurriera lo mismo que en verano con Luiz Felipe, vendido cuando el Betis ya no tenía posibilidad de fichar.