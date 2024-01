El representante del Chimy Ávila: "El jugador ya ha transmitido a los clubes que quiere venir al Betis"

Los agentes del Chimy Ávila se han reunido en la mañana de este martes en el Benito Villamarín con la comisión deportiva del Betis, como se puede observar en el vídeo anclado en la zona superior. Los representantes del argentino llegaron de madrugada a la capital hispalense, hacia donde han viajado con la expresa intención de avanzar en el fichaje del argentino por el club verdiblanco. Carlos Bilicich, uno de los representantes implicados, ha comparecido ante los medios a la salida del estadio.

El delantero sudamericano quiere vestir a toda costa la elástica de las trece barras y valora de forma positiva su llegada al Betis, por lo que sus agentes están presionando a las partes para cerrar la operación. De ahí el viaje a Sevilla para avanzar en las negociaciones.

El paso definitivo aún no se ha producido por las exigencias de Osasuna, que todavía no ha dado el visto bueno al movimiento. La gran predisposición del futbolista puede ser fundamental para que el club rojillo acepte la propuesta de los heliopolitanos y el argentino se convierta en nuevo delantero bético en este tramo final de mercado.

"Bien, estuvimos acá reunidos con los dirigentes del Betis. Una reunión positiva para ver qué se puede hacer hasta el jueves con este tema del Chimy Ávila. Esperemos que todo termine en buen puerto. Estamos hablando de un jugado que es muy interesante, que todo los dirigentes, la afición y periodistas lo saben", ha indicado el representante del jugador argentino atendiendo a los medios de comunicación.

"No es una negociación fácil porque para Osasuna es un jugador también importante. Sabe que es un jugador muy valioso que en pocos minutos genera recursos importantes. En este momento estamos en una situación compleja porque a Osausna no le conviene desprenderse de un jugador como el Chimy Ávila. Así que confiamos que pueda dar un buen resultado y lleguemos a una buena negociación, y que Betis y Osasuna se puedan poner de acuerdo. Nosotros, de nuestro lado, haremos todo lo posible", ha añadido Bilicich, que no ha escondido el deseo del Chimy de recalar en el Betis: "El jugador está dispuesto a venir sin ningún problema. Se lo he manifestado al club. Quiere un nuevo desafío. Sabe que va rendir mucho y tiene mucha confianza en él. Sabemos que es un jugador que a la afición le puede dar mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene. Eso lo pudieron ver ustedes en Huesca y Osasuna. Lo más positivo para el Chimy es el Betis".

Por último, al representante del futbolista rosarino ha insistido en la necesidad de un acuerdo entre clubes para desbloquear la situación: "Se tienen que poner de acuerdo los equipos. Nosotros apoyamos a las dos partes. A Osasuna, siempre agradecido y también estamos agradecido al Betis por el interés. Ellos se tienen que poner de acuerdo. Son dos clubes grandes y sabrán que tienen que hacer ellos. De parte del jugador está la mejor predisposición para que esto se dé. Ahora veremos qué sigue".