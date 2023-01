Del esperado encaje de Luiz Henrique a la consistencia de Édgar

Luiz Henrique fue el mejor hombre en ataque del Betis en Vallecas. Y no le hizo falta ni que el equipo fuera superior o jugara bien. Él solito se las ingenió para generarse varias acciones de ataque llenas de calidad, sobre todo la que acabó en el 1-2 definitivo. Condujo la pelota con su pierna buena, la izquierda, y sorprendió con un preciso latigazo con la derecha.

Luiz Henrique | Ya toma las decisiones adecuadas

En sus primeras actuaciones, Luiz Henrique evidenciaba que tenía que traducir su fútbol al estilo de juego de La Liga. Su calidad se solía ir por el sumidero por malas decisiones: tirar cuando no, pasarla cuando no. Ahora, su confianza y buena lectura da rienda suelta a su innata calidad, la que se vio en su gran acción para el 1-2.

Borja Iglesias | Pasa por su particular tramo 'valle'

El gallego no ha vuelto del paréntesis mundialista a su mejor nivel, ni mucho menos. No aparece ahora ese jugador hiperactivo que no para de pelearlo todo ante los centrales, que se descuelga a desahogar de espaldas y a la banda y que suele enchufar las que tiene. En Vallecas apenas se desmarcó y participó y el equipo lo acusó sobremanera en las salidas.

Guido Rodríguez | Fue ese tornillo que apretó las piezas alrededor

El argentino es tan importante en el esquema bético como lo pueden ser Canales o Fekir. Sin él, el Betis jamás se siente tan firme y seguro. Fue salir el campeón del mundo tras el descanso y desaparecer Trejo entre líneas, respirar en defensa la banda derecha y que el balón parado del Rayo encontrara una cabeza al rechace una y otra vez. Enorme su trabajo.

Édgar | Varios cuerpos por encima de Víctor Ruiz ahora

El catalán, después de cumplir su sanción liguera ante el Athletic y con la ausencia de Luiz Felipe, retornó al perfil izquierdo de la zaga. Su línea de regularidad es muy marcada, sus errores se suelen limitar a alguna llegada tardía a un cruce cuando cae a banda, pero su colocación, mando por arriba y limpieza con la pelota son una garantía.