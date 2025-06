La Europa League, un nuevo escalón competitivo y económico para el Betis

Sevilla/El Betis sube de escalón competitivo esta campaña, pasa de la Conference a la Europa League, y los ingresos económico también se elevan. Esta campaña 2024-25 el club verdiblanco ingresó de la UEFA 17,3 millones de euros por los resultados logrados tras alcanzar la final, en la que fue derrotado por 4-1 contra el Chelsea en Breslavia. A esa cantidad el club heliopolitano, que se dejó muchos euros por el camino tras una irregular fase liga, ha de sumar algo menos de tres millones por los derechos de televisión y su coeficiente UEFA.

Ahora en la Europa League las cantidades aumentan y ya de inicio, sólo por participar, el conjunto sevillano se lleva 4,31 millones y, a partir de ahí, se empieza a sumar. Cada victoria vale a 450.000 euros y el empate,150.000. Este año se repite el desarrollo de competición, por lo que clasificarte entre los ocho primeros tiene un extra económico además del deportivo de evitar una ronda previa: 600.000 euros adicionales, mientras que los clasificados entre el noveno y el decimosexto ganarán 300.000 euros.

Desde las rondas de eliminatorias las suman van creciendo: llegar a los octavos de final supone 1,75 millones más; los cuartos, 2,5 millones; alcanzar las semifinales vale un extra de 4,2 millones y jugar la final de Estambul, en el estadio del Besiktas, otros 7 millones. El campeón tiene doble premio, ya que al billete para disputar la Champions suma seis millones más de premio. A todo ello hay que añadir después ingresos por derechos de televisión y lo que se genere por venta de abonos y entradas.

Por ponerlo todo en contexto, en la temporada 2023-24, en la que el Betis arrancó en la segunda competición continental y fue eliminado en el play off de la Conference por el Dinamo Zagreb el conjunto verdiblanco ganó 13,9 millones, mientras que el curso anterior, en la 2022-23 los ingresos alcanzaron los 18,9 millones y en la 2020-21, 17,6 millones de euros.

Todavía no se conoce la configuración completa de la Europa League, ya que sólo hay 13 clasificados de los 36 que disputarán el torneo. Junto al Betis y el Celta, se encuentran los ingleses Aston Villa y Crystal Palace, que podría ser sancionado al ser su propietario dueño también del Olympique de Lyon, clasificado también. Lille, los alemanes Stuttgart y Friburgo, el Oporto, la Roma, el Bolonia de Juan Mranda, el Dinamo Zagreb con el que los verdiblancos tienen cuentas pendientes del pasado, y el Go Ahead Eagles de Países Bajos ya tienen su plaza asegurada. Otros 12 acceden desde las rondas de clasificación para el torneo y los últimos 11 serán los derrotados de los play off de acceso a la Champions League.