El ex jugador del Betis Feddal, nuevo técnico del San José de la Rinconada

El internacional marroquí Zou Feddal, ex jugador del Betis y de numerosos clubes en España y en el extranjero, debutará como técnico principal al frente de la Agrupación Deportiva San José de La Rinconada, equipo sevillano que compite en Primera Andaluza. Así lo anunciaron tanto el propio exfutbolista como el Ayuntamiento de la localidad.

A sus 36 años, Feddal —que sumó 26 internacionalidades con Marruecos— inicia una nueva etapa en los banquillos tras haber sido la pasada temporada ayudante de Diego Tristán en el Inter de Sevilla. Durante este verano fue presentado como entrenador del Atlético Sanluqueño de Liga Nacional Juvenil, aunque finalmente no llegó a comenzar el curso.

La carrera deportiva del defensa incluye pasos por Vilajuiga, Terrassa, Teruel, San Roque de Lepe, Espanyol B, FUS Rabat, Parma, Palermo y Siena. En España jugó en Levante y Alavés, antes de firmar por el Betis en la campaña 2017-18, conjunto con el que disputó 68 encuentros hasta su traspaso en 2020 al Sporting de Lisboa. Posteriormente defendió las camisetas de Valladolid y Alanyaspor, donde cerró su trayectoria como futbolista en 2023.

En su mensaje de presentación, Feddal mostró entusiasmo por este nuevo desafío: "Buenas a todos cañameros. Soy Zou Feddal, nuevo entrenador de la AD San José. Agradezco a la directiva y a la dirección deportiva que confíen en mí. Tengo ilusión por poderme unir a este club, con un proyecto ilusionante. Espero poder veros pronto por el Felipe del Valle. ¡Y a reventar!".