Fabián y el Betis, la historia que quiere cerrarse: sólo falta el cuándo

Manu Fajardo posa junto a Javier Fernández, presidente de la Diputación, Fabián y familiares en el acto de entrega al palacio de la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

El 5 de julio de 2018, el Betis hizo oficial la salida de Fabián al Nápoles. Aurelio De Laurentiis, presidente del club italiano, abonó los 30 millones de la cláusula de rescisión del canterano verdiblanco, que dio así un salto importante en su carrera.

Un palmarés de élite en clubes y con España

Allí pasó cuatro años, hasta que en el verano de 2022 dio otra paso más en su crecimiento firmando por el PSG, donde se ha convertido en todo un baluarte, conquistando la Champions League, la primera Copa de Europa del poderoso conjunto parisino. Además, con la selección española conquistó la Nations League en 2023 y la última Eurocopa, la de 2024.

Un palmarés extraordinario que quiere y puede ampliar tanto en su actual club como en el combinado nacional, pero siempre con el Betis presente. Con esa idea clara de regresar al equipo que apostó por él, que le dio todo y con el que se siente plenamente identificado. Sólo falta el cuándo.

Contrato en París, corazón en Heliópolis

El deseo de Fabián siempre ha sido claro. No ha escondido nunca su intención de regresar al Betis y en la previa del choque de la selección española ante Turquía volvió a expresarlo. "Estoy muy contento de venir aquí y ver muchos escudos del Betis. No me escondo, siempre lo he dicho, soy bético y la verdad que para mí es una alegría. Me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo. Pero sí que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo", comentó el de Los Palacios al respecto.

Y este pasado miércoles, fue el Betis el que no dudó en arropar a Fabián en la entrega por parte del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, de la Medalla de Oro de la Provincia.

Así, Manu Fajardo, director deportivo de los verdiblancos hizo acto de presencia y posó junto a Fabián. "Es un honor que Manu Fajardo esté en un día tan importante para mí. Se agradece que el equipo del que eres esté siempre contigo", dijo el futbolista tras comparecer ante los medios de comunicación.

Incluso, a la finalización del mismo, Fabián y Manu Fajardo se fundieron en un abrazo, en un ejemplo más de la buena sintonía que existe entre el palaciego y la entidad heliopolitana. Además, en las redes sociales de la entidad de La Palmera no faltó tampoco un guiño al canterano. "Uno de los nuestros por y para siempre", expuso el Betis en X.

El Betis no le cierra la puerta a su regreso

Fabián, con 29 años en estos momentos, tiene contrato con el PSG hasta 2027. A partir de ahí, el tiempo dirá si dentro de dos años los caminos del centrocampista y del Betis se vuelven a cruzar.

La predisposición del futbolista existe y en la entidad verdiblanca nunca le han cerrado la puerta a un jugador que con 8 años llegó a la cantera y que allá donde va siempre tiene su beticismo presente. Por tanto, para su vuelta, sólo falta el cuándo. La historia que quiere cerrarse.