Fabián tiene claro su futuro: "Me encantaría volver al Betis algún día"

En la afición del Real Betis Balompié hay una tendencia clara a querer repatriar a aquellos futbolistas que tuvieron un gran rendimiento con la elástica de las trece barras. Véase el caso de Lo Celso o Álex Moreno, dos figuras por quienes los béticos suspiran con mucha añoranza. Pero esto se incrementa cuando quienes ocupan la nomenclatura de futuribles son canteranos que crecieron en la ciudad deportiva Luis del Sol (y a partir de la pasada campaña ya, en la Rafael Gordillo). Con Dani Ceballos, por ejemplo, esa tendencia se está reduciendo considerablemente por el desgaste originado en los últimos tiempos, pero con Fabián la idea es clara: todos darían lo que fuese por verlo de verdiblanco.

Algo que es completamente normal, viendo la calidad que atesora el centrocampista. Después de presenciar su exhibición en la Eurocopa con la Selección Española, Fabián ha pasado a ser uno de los futbolistas más codiciados del mundo. Su futuro en París es incierto e incluso desde Francia ya hablan de una posible venta del flamante campeón de Europa. Aunque de momento es pronto para hablar del mercado de fichajes, ya que el andaluz está centrado en las vacaciones y terminando de saborear el homenaje que le hicieron en Los Palacios y Villafranca en la tarde del pasado martes junto a otro histórico, Jesús Navas.

Su vuelta al Betis un hecho seguro, pero no ahora

Habló muy claro cuando le preguntaron por el mensaje que puso en redes sociales a Isco. Por contextualizar, el perfil oficial de Instagram del Betis publicó una foto presumiendo de Ayoze y Fabián con el trofeo de la Eurocopa. Aquí, el '22' del conjunto bético ponía un comentario instando al canario a 'traerse' al palaciego al Club. Esto ya puso patas arriba las redes sociales que se llenaron de aficionados entusiasmados, pero nada comparado con el momento en el que Fabián respondía con un: "ya falta menos... tic-tac".

"Estaba con Ayoze en el autobús celebrándolo... Me enseñó el comentario y bueno... Siempre lo he dicho, me encantaría volver al Betis algún día, retirarme en mi casa como es el Betis y creo que no hay que esconderlo. Soy bético y me encantaría volver y esperemos que se pueda dar", sentenció. Unas declaraciones que posteriormente fueron matizadas, dejando claro que ahora mismo no es el momento, pero que espera que más adelante pueda ocurrir: "Bueno no, todavía no. Más adelante".

Un perfil muy necesario

La realidad es que en la reconstrucción que está haciendo el equipo verdiblanco con Manu Fajardo a la cabeza entraría como pie en zapato un Fabián que se encuentra en el mejor momento de su carrera. La realidad es que los buenos jugadores siempre tienen sitio, pero la posición que ocupa en el campo viene siendo una necesidad imperiosa desde hace varios mercados, con la salida de Canales y la bajada notable de rendimiento de William Carvalho, a quien se le busca una salida urgente en esta ventana estival, provocando la necesidad de un recambio de nivel.

Ya han incorporado en propiedad a Marc Roca, pero Pellegrini lo ha utilizado siempre como un perfil de contención para acompañar a Guido o, a partir de ahora, Johnny Cardoso. Sergi Altimira es otro jugador que tiene un gran trato de balón, pero que sigue estando alejado del dominio en salida desde atrás y llegada al área contraria que ha reflejado siempre el luso (además de la notable falta de oportunidades que ha sufrido este curso). Otro que podría hacer las veces de centrocampista más retrasado es Fornals, que las facetas del trabajo físico y la llegada al área rival las cumple, pero no ha dado en esa posición su pico de rendimiento cuando el 'Ingeniero' lo ha probado.