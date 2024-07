Se frena la salida de Rodri

La dirección deportiva del Real Betis Balompié sigue trabajando sin prisa pero sin pausa en formar la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2024/2025. Un trabajo que requiere tanto de algunas salidas como de los fichajes que terminen cubriendo esos puestos que dejarían libres los que abandonen la disciplina heliopolitana. Precisamente en este sentido hay varios nombres encima de la mesa. Uno de ellos es el de Borja Iglesias, cuyo destino podría estar muy cerca de solucionarse. También se está intentando dar salida a William Carvalho. El ciclo del portugués está más que terminado en el Club y se busca de forma urgente algún club que sea capaz de satisfacer las necesidades económicas del centrocampista luso, que ocupa uno de los mayores puestos en la escala salarial de la entidad.

Y otro de los nombres que están en la rampa de salida es Rodri Sánchez. El de Talayuela ha estado trabajando a destajo durante todo el verano para poder volver en el mejor estado de forma posible e intentar convencer a Pellegrini de que es merecedor un puesto en la plantilla. Pero no a cualquier precio, ya que estar presente no es suficiente. Rodri quiere jugar y ser importante en el equipo, por lo que si esto no llega, estaría abierto a buscar una salida.

Una operación más lenta de lo que parecía

Desde Italia ya apuntaban hace unos días que emisarios del Como 1907 viajarían el pasado martes a Sevilla para intentar cerrar la incorporación del extremeño. De hecho, a pesar de las informaciones que hablaban de un posible acuerdo entre los italianos y el jugador con la cifra de contrato ya pactada, la operación en estos momentos no está cerca de solucionarse. Tal y como apunta el prestigioso periodista especializado en el mercado de fichajes, Gianluca Di Marzio, la negociación habría sufrido un frenazo rotundo. Algo que no estaría relacionado con aspectos económicos o contractuales (donde el equipo de Cesc Fàbregas tendría suficiente solvencia), sino más bien con las prioridades en la plantilla.

En el conjunto lariano quieren reforzar otras parcelas del equipo que consideran más debilitadas que la que vendría a reforzar Rodri antes de realizar una inversión por el que fuese internacional con la Selección Española Sub-21. Un ejemplo es la de Raphael Varane, una de las prioridades según apunta el periodista italiano.

Rodri, un cambio necesario pero con una situación difícil

La ventaja con la que siempre ha contado el futbolista es con el apoyo y el gusto por sus cualidades del técnico chileno del Betis. Pellegrini siempre ha contado con él a pesar de no haber dado el rendimiento esperado durante muchos tramos en los que ha tenido más participación. Pero cuenta con una doble dificultad para poder ser lo importante que él quiere en el plantel. Por un lado, la dura competencia. En el perfil diestro del ataque tiene por delante a jugadores como Fornals o Assane Diao, con Aitor Ruibal como comodín para esa parcela. En la izquierda (lugar donde Pellegrini lo ha probado mucho) tiene que vérselas con Ayoze, Chimy Ávila, Abde y Juanmi. Fekir e Isco hacen inviable que juegue en la posición en la que mejor se desenvuelve.

Por otro lado, su físico no le ayuda en absoluto. El factor anterior lo ha relegado a la banda, donde tiene que hacer frente de forma directa a los rivales con duelos individuales que termina perdiendo con facilidad ante laterales y defensores muy potentes físicamente. El cambio físico que ha conseguido este verano podría ser clave para intentar dar el salto definitivo.