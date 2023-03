El fútbol no se conjuga en subjuntivo

El fútbol se conjuga en presente de indicativo o, cuando se cuenta, en indefinido, como cuando el internacional inglés del Manchester United Marcus Rashford pegó el latigazo que acabó con las remotas esperanzas del Betis de superar a los Red Devils en la vuelta de octavos de la Liga Europa en el Benito Villamarín.

Se habían plantado los pupilos del neerlandés Erik Ten Hag ante los casi 55.000 aficionados verdiblancos que abarrotaban el Benito Villamarín con una ventaja de 4-1 lograda de Old Trafford y, después de que Rashford se la pusiera imposible al portugués Rui Silva, empezaron a conjugarse verbos diferentes a soñar o remontar.

Fue el centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado quien desde la atalaya de sus casi 37 años, con su experiencia de gran capitán y mito del Tri, y de sus seis temporadas en Heliópolis sacó a relucir su sabiduría de todo lo que pasa en un campo, del español compartido y de la hondura de lo que se vive en el verde al sentenciar que "el hubiera no existe en fútbol".

Con ello, El Principito resumió las sensaciones béticas de la eliminatoria ante el Manchester United, en la que coincidió con su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, en que el Betis había perdido con un gigante futbolístico y económico y en resumir la eliminatoria europea en que lo que pudo haber sido y no fue no computa en el marcador. "Si hubiéramos marcado alguna, yéndonos con ventaja al descanso, el partido habría sido diferente" o "si hubiésemos apretado un poco más, quién sabe qué hubiera pasado" fueron algunas de las reflexiones del tapatío antes de concluir que el pluscuamperfecto de subjuntivo no tiene valor alguno en el fútbol y que el partido, en indefinido, "se dio como se dio".

Aludía el mexicano, uno de los capitanes béticos, al primer tiempo en Old Trafford, que acabó en empate antes de que los de Ten Hag pasaron por encima en diez minutos, y también lo hacía a que en la noche del Villamarín también pudo haber sido si el Betis hubiera marcado las suyas antes de que a la primera la enganchara Rashford.

"En Old Trafford tuvimos un primer tiempo igualado y en tres minutos hicieron los goles. Entramos con el convencimiento de poder buscarlos. Tuvimos dos o tres opciones claras que hubieran cambiado el partido. Ellos tuvieron una y la clavaron en nuestro arco", explicó el Principito en un académico español que compilaba todo.

En idéntica línea, Pellegrini sacó su libreta en presente de indicativo al señalar lo obvio que otros no ven tan obvio, que "el Manchester United tiene diez veces" el presupuesto verdiblanco, que "es un equipo de Champions que está jugando la 'Europa League'" y que "no es solo algo puntual, también es calidad", como la de Rashford.

El entrenador del Santiago recordó también, como Guardado, lo que pudo haber sido y no fue en Old Trafford, los cinco minutos que condenaron a su equipo tras el empate de la primera mitad y que, pese a la "capacidad y convencimiento de jugar de igual a igual" con un grande, "son rivales de una envergadura mayor", también en presente de indicativo, tercera persona del plural.

Lo resumió el chileno sin pluscuamperfectos ni subjuntivos, en pretérito indefinido: "Perdimos contra un equipo superior". También en presente de indicativo, lo de Andrés Guardado y Manuel Pellegrini no son más que versiones elaboradas, sofisticadas y académicas del 'fútbol es fútbol', que juegan once contra once o que 'los partidos duran noventa minutos', incluidos los cinco del despiste de Old Trafford y el de Marcus Rasfford en el Villamarín.