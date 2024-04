Del fútbol desaprovechado que idea Isco a la eterna espera por Fekir

El mismo Isco que irrumpió en Málaga, que se consolidó en el Real Madrid como figura de primer nivel europeo y que también tuvo una aparición estelar en la selección española, es el que alumbra al Betis hoy. Es una pena que su caudal de juego se vaya muchas veces por el sumidero ante la falta de respuestas de sus compañeros. Willian José fue otro de los destacados del Betis en Montilivi, donde los verdiblancos hicieron méritos para al menos no perder. Preocupante, y mucho, es que Nabil Fekir no termina de reencontrarse. Pellegrini no se desespera.

Isco | Ha tardado nada en recuperar el gran nivel de la primera vuelta

Como si no hubiera estado tantas semanas de baja, Isco volvió a dar un recital rotundo sobre qué es eso de jugar al fútbol. Fue quien más se acercó a Guido en la gestación del juego, se implicó a tope en tareas defensivas y obsequió al público con tres o cuatro jugadas rebosantes de ingenio y estética: controles casi imposibles, ruletas, quiebros. Una de ellas en la izquierda dio el origen a la incursión por la derecha que acabó en el 2-2. Es un derroche mayúsculo que su juego no tenga casi nunca respuestas.

Chadi Riad | Otro brazo arriba, como el día del Dinamo de Zagreb

El joven central marroquí no es el mismo desde que se fue a la Copa África con su selección. Lejos parece en el recuerdo ese defensa impetuoso, contundente y que no se complica atrás. Además, reincidió en un pecado hoy mortal con el VAR: sacó el brazo arriba, impactó en él tras cabecear Dovbyk y penalti. Como en la aciaga noche ante el Dinamo de Zagreb.

Nabil Fekir | Su crédito parece inagotable para Manuel Pellegrini

El Nabil Fekir que quiere ver Manuel Pellegrini sobre la hierba no termina de llegar. De momento, comparece un jugador lastrado por su corpachón y que tampoco termina de recuperar su excelso nivel técnico en controles y pases. Cuando la jugada era lanzada desde atrás en Montilivi, todo se frenaba a los pies de Fekir.

Willian José | Dos regalos, pero había que meterlos

Echó de menos Willian José más balones en ventaja de parte de sus compañeros, pero las oportunidades le llegaron de forma inopinada, en dos clamororos fallos del central David López. Tampoco era fácil convertir esos goles: había que elevar la pelota como lo hizo ante Gazzaniga en su media salida y luego maniobrar en el área para asegurar el segundo.

Ayoze Pérez | Mucho más perseguidor que perseguido

Otro jugador que no termina de arrancar después de salir de la lesión es Ayoze Pérez, una pieza básica en este Betis por todas las cosas que suele hacer bien. En Girona arrancó desde la izquierda, como suele, pero se despesperó por la falta de contacto con la pelota. Una tuvo, nada fácil, y la cruzó demasiado.