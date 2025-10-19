El Genk empata antes de recibir al Betis (2-2)

El Genk no pasó del empate en su visita al Jan Breydel Stadion de Brujas ante el Circulo (2-2), en la undécima jornada de la Liga de Bélgica, cuatro días antes de visitar al Betis en la tercera jornada de la Europa League.

El cuadro de Thorsten Fink, que llevaba dos victorias seguidas, estancó su progresión a pesar de tener encarrilado el encuentro en dos ocasiones. Primero, cuando abrió el marcador a los 13 minutos con un gol del checo Patrik Hrosovsky a pase del coreano Gyu-Hyeon Oh, que en la segunda parte firmó el segundo, el que deshizo el empate obtenido por el cuadro local antes del intermedio gracias al ecuatoriano Alan Minda.

El Circulo Brujas igualó definitivamente en el minuto 68 por medio del francés Edan Diop, de penalti. El Genk está en la séptima plaza después de no poder ganar a un rival que forma parte de la zona baja de la tabla, es decimotercero, y que lleva cinco partidos sin ganar.

El Genk jugó con el siguiente equipo: Van Crombrugge, Sadick, Smets, Steuckers ('90 Heymans), Heynen, Oh ('90 Adedeji-Sternberg), Sor ('45 Medina), Hrosovsky ('90 Mirisola), Kayembe, Bangoura ('70 Karetsas) y Nkuba.

Thorsten Fink, técnico del cuadro belga, indicó lo siguiente al final del partido en los medios oficiales de su club: "Podríamos haber decidido el partido antes. Mirando atrás, podemos hablar de nuestros errores, pero creo que deberíamos haber sido más eficientes. Defensivamente, hoy todo se centró en los detalles. Es normal que se cometan errores durante un partido, y son aspectos que debemos mejorar para el próximo. La entrada de Medina al descanso fue una decisión deliberada, y jugó un buen partido. Tuvimos las mejores ocasiones, pero a veces sigue siendo cuestión de encontrar el equilibrio adecuado entre atacar y retroceder. Cuando te adelantas dos veces, simplemente tienes que ser capaz de ganar. Ahora nos enfrentamos al Betis, un rival difícil, y queremos ganar".