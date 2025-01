El Gent, rival del Betis, echa a su entrenador

SEVILLA/Dentro de tres semanas se producirá el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Conference League que enfrentará al Real Betis Balompié y al KAA Gent. El primero de los duelos será en Bélgica, con el Ghelamco Arena como escenario principal. Para ese partido no estará el que hasta ahora era el primer entrenador del combinado belga, Wouter Vrancken, quien ha sido despedido fulminantemente por los directivos al no conseguir los resultados que pretenden en este primer tramo de la temporada. En la fase de liga ha conseguido 9 puntos de 18 posibles, uno menos que los verdiblancos. Además, no han anunciado todavía qué va a ocurrir en este sentido. No han dicho si va a haber algún entrenador interino, ni tampoco han especificado si hay algún fichaje nuevo.

“En aras de optimizar el rendimiento deportivo, el desarrollo futuro y la continuidad del club”, justificaba el comunicado oficial emitido por los que habitualmente visten con color azul. No ha sido demasiado el tiempo el que ha estado dirigiendo al equipo y su marca, atendiendo a la inversión y el caché del Gent en Bélgica, tampoco ha sido el mejor posible.

Unos resultados irregulares

Este entrenador ha dirigido a los Búfalos en un total de 36 encuentros en los que ha conseguido 17 victorias, 9 empates y 10 derrotas, e incluso fue eliminado en la Copa de Bélgica por el Union Saint-Gilloise en octavos de final.

Sam Baro, al mando de la dirección del club belga, quiso mandar también un mensaje al que ya no es su entrenador: “Nos hemos consultado en varias ocasiones de forma muy constructiva y con respeto mutuo para llegar a esta decisión conjunta. Agradecemos su increíble compromiso y dedicación como persona y como entrenador”.