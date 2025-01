La pobreza en LaLiga afecta al Betis en el mercado

SEVILLA/A día de hoy se han producido en el mercado de fichajes de invierno dos salidas en el Real Betis Balompié. Una de ellas la de Assane Diao al Como 1907 (quien además ha comenzado de una forma intratable con dos goles en sus dos primeras titularidades). La otra, la de Rui Silva (guardameta titular de los verdiblancos) al Sporting CP cedido con obligación de compra en junio. Entre los dos suman cerca de 15 millones en plusvalías (aunque no íntegramente recogidos en este mes de enero) y de momento, el combinado verdiblanco no se ha gastado absolutamente nada en firmar a ningún futbolista. Ni siquiera la incorporación de Antony Matheus dos Santos que se va a producir en las próximas horas, va a implicar un desembolso por traspaso.

Este es un aspecto que bien define la situación económica del combinado heliopolitano a día de hoy, cuyo perfil de futbolista a seguir en esta ventana invernal se centra exclusivamente en futbolistas cedidos o de bajo coste que tengan una determinada calidad pero que su situación en los clubes de origen no sea la mejor, siendo este el principal motivo de su bajo coste. Algo que realmente no sólo le ocurre a los heliopolitanos.

LaLiga, en la máxima pobreza hasta el momento

Hasta el momento las cifras de lo que se ha gastado en la mejor competición del Mundo según Javier Tebas, presidente de la propia competición, no refleja ni mucho menos ese estatus a nivel de inversión de sus equipos y, por lo tanto, del estado de las arcas de los mismos. Hasta el pasado domingo 19 de enero de 2025, los datos que se manejaban colocaban a LaLiga en la posición número 17 de todas aquellas que más dinero han invertido en firmar futbolistas desde que se abriese el mercado. Unos 6,5 millones de euros de gasto registrados hasta esa fecha. En este dato, lo realmente preocupante no es que ligas como la Premier League (133,9 millones de euros en gasto), Ligue 1 (123,35 millones de euros en gasto), Serie A (55,05 millones de euros en gasto) o la Bundesliga (32,15 millones de euros en gasto) hayan podido invertir más dinero, que lo es. Ya no que un país como Brasil pueda invertir más (más de 130 millones siendo la segunda liga del mundo).

Lo que realmente deja en evidencia a la competición, las reglas y parámetros de gestión y sobre todo, la forma de gestionar los recursos tan deficiente de los equipos españoles es que competiciones como la primera división belga, la checa, la noruega, la sueca, la uruguaya, la japonesa o incluso la tercera división inglesa puedan permitirse invertir más dinero.

Las limitaciones en los movimientos del Betis

Al final, toda esta situación influye obligatoriamente en el mercado de fichajes del conjunto de La Palmera. Ricardo Rodríguez, Bakambu, Juanmi Jiménez e Iker Losada son ahora mismo los nombres que más peso tienen en la rampa de salida. Con una inversión tan baja, es difícil mover a futbolistas como por ejemplo el de Coín, que sigue negado a abandonar la disciplina heliopolitana a pesar de las numerosas propuestas que van apareciendo.

La liga turca no llega a los cuatro millones de euros en gasto, la Saudi Pro League no llega al millón de euros, al igual que en Catar. Colocar en estas ligas exóticas a futbolistas como por ejemplo Bakambu o incluso Ricardo Rodríguez, también termina siendo una quimera. El resultado, un Betis que necesita sacar jugadores y un mercado muy parado con equipos que no pueden invertir.