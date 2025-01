Nuevo escenario para una salida en el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue trabajando en confeccionar la mejor plantilla posible para Manuel Pellegrini al término de este mercado de invierno en el que se está trabajando para solucionar diferentes operaciones tanto a nivel de salidas como a nivel de entradas en la plantilla bética. La llegada de Antony Matheus dos Santos supondrá la primera incorporación y también provocará algún que otro movimiento de fichas. En un principio, el nombre que mayormente podría verse afectado podría ser el de Jesús Rodríguez, que ante el Alavés tuvo un triunfal debut goleador en el Benito Villamarín. Pero nada más lejos de la realidad. La apuesta por el de Alcalá es firme y hay otros jugadores que van a contar con muchos menos minutos con la llegada del brasileño. Uno de ellos es precisamente Iker Losada.

Ya en el pasado mes de diciembre se encargaba de acabar con los rumores que lo colocaban fuera del combinado de las trece barras con unas declaraciones directas: "No me voy a rendir ahora ni mucho menos. No tengo los minutos que a cualquier futbolista le gustaría, pero estoy superfeliz porque sé que estoy creciendo, trabajando y mejorando. No es fácil para nadie llegar a un Betis desde Segunda División y jugar todos los minutos que uno quiere, pero no voy a tirar la toalla porque no va conmigo". Pero en el mundo del fútbol, hasta que no haya firmas de por medio, no hay nada asegurado y las palabras se las lleva el viento en un abrir y cerrar de ojos.

Iker Losada en un choque con el Betis este curso / Europa Press

Equipos de LaLiga detrás del futbolista

La temporada de Iker Losada en LaLiga Hypermotion el curso pasado fue bastante buena. De hecho, su rendimiento mereció para la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo el pagar cerca de 1.8 millones de euros en forma de cláusula de rescisión al Racing de Ferrol. Es por ello que aunque no haya tenido el protagonismo que tanto el futbolista deseaba como el que en el Betis se pretendía, hay equipos que siguen confiando en su calidad y que han preguntado al conjunto verdiblanco por la situación actual del gallego para una incorporación como cedido hasta final de temporada.

De hecho, tal y como avanzan en El Desmarque, Valladolid, Espanyol y Celta de Vigo habrían preguntado a los de La Palmera las condiciones a seguir para este movimiento de mercado. Lo normal es que al futbolista el destino que más le atraiga es el de su tierra. El de Catoira necesita minutos para seguir creciendo y volver al lugar que le vio crecer con un entrenador que le conoce a la perfección como Giráldez podría ser muy positivo para su carrera.

Iker Losada lamentándose sobre el césped. / Europa Press

Un cambio y una hoja de ruta

El futbolista habría analizado la situación que le envuelve actualmente en la plantilla de Manuel Pellegrini. La media punta la tiene totalmente inaccesible fuera de la Copa del Rey y con Isco junto a Lo Celso por delante. El costado diestro va a ser reforzado con Antony y el izquierdo cuenta con Abde, Juanmi y un Jesús Rodríguez que posiblemente ocupe los minutos de rotación en ese costado con el fichaje del brasileño.

Por lo tanto, será un movimiento al que estar muy atentos en estos últimos días de ventana invernal. El Betis está abierto a dejarlo salir para que tenga minutos y abra un poco de espacio en el plantel bético para agilizar brevemente las llegadas.