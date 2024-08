Guido Rodríguez en una carta al bético: "Mi salida no fue como me la imaginaba... Dudé hasta el último día"

SEVILLA/Sin duda, la posible vuelta de Guido Rodríguez ha sido uno de los movimientos del mercado que más variedad de opiniones ha despertado. Tanto por el deseo de aquellos que querían de vuelta a un pivote excepcional y que sin duda se erige como uno de los mejores centrocampistas de LaLiga, y por otro lado, aquellos para los que el orgullo está por encima de todo, y la forma en la que se marchó no gustó absolutamente nada. Tampoco al club, pero en este caso fue la forma en la que él y sus representantes fueron ‘dando largas’ a las ofertas que iba presentando el Real Betis.

Ahora, está a un paso de firmar por el West Ham, equipo de Julen Lopetegui, pero antes ha querido despedirse personalmente de los béticos con un mensaje en sus redes sociales. Ha sido a través de un sentido video, rememorando sus mejores momentos en Sevilla, acompañado de una emotiva carta. Comenzó, como no podía ser de otra forma, dando las gracias por la acogida y expresando lo que fue para él jugar en el Betis: "Gracias es lo primero que se me viene a la cabeza, fueron años increíbles y los disfruté como nunca. Tanto yo como mi familia, nos encontramos con una ciudad y un club que nos atrapó, nos enamoró. Me acuerdo de mi primer partido en el Villamarín escuchando el himno al salir el equipo, dije: este es mi lugar. Gracias a cada persona con la que trabajé y compartí estos años, desde el primer jugador hasta el último trabajador del club, fue un placer el camino recorrido junto a ustedes, me hicieron mejorar en todo sentido".

También tuvo palabras para, quizá, uno de sus mejores momentos como deportista, la consecución de la Copa del Rey en el año 2022: "Nunca voy a olvidar el proceso de toda la copa del rey, y los festejos el día posterior. Fue algo soñado. Ver la cara de felicidad de todos los béticos una vez conseguido el objetivo. Las cuatro clasificaciones Europeas consecutivas, creo que fue un gran crecimiento del club y fue un honor ser parte".

Una salida polémica

Quiso excusarse Guido, explicar su versión de una forma extensa. Así habló sobre su salida: "Mi salida no fue como me la imaginaba, y sé que a muchos no les gustó, los últimos meses no fueron fáciles para mí y no fue mi mejor momento, los sufrí mucho, pero para tomar esta desicion tuve que dejar de lado los sentimientos por que no hubiese podido hacerlo de otra forma. No se dan una idea lo que amo a este club y a esta ciudad, pero tenía que pensar y anteponer otras cosas también, como mi futuro y el de mi familia, buscar nuevos retos, nuevos objetivos y mantener vivo ese fuego interior que siento y que me movilizo siempre en este deporte. Dude hasta el último día en que iba a pasar con mi futuro y que era lo mejor para mí".

Terminó dejando totalmente claro lo que siente por el aficionado bético: "Los voy a extrañar lo sé, son parte de mi vida, una importantisima. Por qué vivimos y compartimos muchas cosas, más de las pensadas a nivel profesional y personal. Voy a volver a ver siempre que pueda al equipo y una parte de Sevilla me la llevo en el corazón".