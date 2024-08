Betis: Nuevo capítulo en el culebrón Vitão

SEVILLA/Ni Dani Ceballos, ni Lo Celso, ni un delantero... El culebrón del verano en clave Real Betis Balompié está siendo el central brasileño del SC Internacional, Victor Eduardo da Silva Matos, también conocido como Vitão. Totalmente justificado además, ya que el agujero que se ha quedado en la zaga del conjunto verdiblanco es de un tamaño intimidatorio. Salieron en su dia tanto Chadi Riad como Sokratis, y en las últimas horas lo ha hecho de forma oficial Germán Pezzella. Todos los futbolistas que defendieron el pasado curso la portería bética en la gran mayoría de minutos han abandonado la entidad. Esto obliga tanto a la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo a acertar con el sustituto, y también a Manuel Pellegrini a saber transmitir su ideología nuevamente.

Ya ha llegado Diego Llorente para sustituir a Chadi y el perfil de Sokratis lo va a ocupar Marc Bartra como veterano y peso pesado del vestuario. Por ello, con Nobel Mendy como cuarto central y Ricardo Rodríguez al quite, resta la incorporación de un zaguero y Vitão trae de cabeza a todos los béticos durante este verano.

Un nuevo capítulo en la saga

Las últimas informaciones que se emitieron en las horas iniciales del pasado lunes desde Brasil destacaron por ser bastante certeras. El periodista deportivo Venê Casagrande afirmó que todo estaba acordado para que el central firmase con el club de La Palmera hasta 2029, dando detalles incluso de la operación: acuerdo por unos 10 millones de euros por el pase del futbolista. También dijo que esa cantidades serían entregadas por el Betis en tres plazos: 4 millones de euros el 15 de agosto de 2024, 3 millones de euros el 15 de junio de 2025 y otros 3 millones de euros el 15 de diciembre de 2025.

Pues, de nuevo desde el país sudamericano, llegan más noticias no tan positivas para los intereses del protagonista y el Betis. Bruno Ravazzolli, periodista de Ge Globo, informa que el equipo de las trece barras no ha logrado llegar a un acuerdo finalmente con Internacional, y se habrían interrumpido las negociaciones. El motivo, el entendimiento económico entre los clubes: Betis ofrece 8,8M€ por el 80% del pase del jugador y el club de Río Grande quiere recibir, al menos, 10M€.

El acuerdo con Vitão no es suficiente

La realidad es que el entendimiento entre el equipo heliopolitano y el futbolista es total, desde hace incluso meses. Tanto él como sus representantes quieren dar el salto a una gran liga europea. Tienen claro que si no es al Betis, quieren salir igualmente a otro equipo. Aunque eso no es suficiente. En una negociación están implicadas tres partes, y en este caso el equipo vendedor no está poniendo todo de su parte para que todo el mundo quede contento.

A partir de aquí, se abre un escenario para Fajardo y los suyos. Restan 9 días para el debut ante el Girona y el técnico chileno quiere tener su defensa cerrada lo antes posible. Ya se vinculó a Luiz Felipe desde Brasil como uno de los motivos de la no llegada de Vitão, y la información que hoy nos atañe hace lo propio, pero con 'un jugador italiano' del que aún se desconoce el nombre. Tocará esperar, de momento, para ver al sustituto de Pezzella vestido de verdiblanco.