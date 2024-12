Haro: "Los que temen la entrada de capital extranjero son los que acaban vendiendo"

Uno de los puntos candentes de la Junta de Accionitas del Betis era la supresión del artículo 8 de los estatutos en el que se indica que “sólo podrán ser accionistas de la sociedad las personas físicas de nacionalidad española, las personas jurídicas públicas, las Cajas de Ahorro y Entidades españolas de naturaleza y fines análogos, y las personas jurídicas privadas de nacionalidad española o sociedades en cuyo capital la participación extranjera no sobrepase el 25% y cuyos miembros, en razón de las normas por las que se rigen, estén totalmente identificados”. Es decir, podrá entrar a partir de ahora capital extranjero.

El accionista Fernando Gamero mostró su “temor atroz” por esta circunstancia. “Si hay que aplicar la ley se aplica y no se trae a que se vote en una asamblea. Sí pido un compromiso del consejo de que conste en acta que la posible entrada de capital extranjero sea limitante, con un control y que no pueda tener la mayoría. El Betis debe estar en manos de béticos. Eliminar el articulo tal cual es algo fuerte”, indicó.

Carlos González de Castro, secretario del consejo, fue quien le respondió tirando un argumento legal. “No podemos ir contra la norma. No es competencia nuestra, sino una normativa internacional y no podemos prohibirlo. No se le pueden poner puertas al campo. No podemos tener una norma en los estatutos que contraviene la legislación. La única razón de este punto es adaptarnos a la legislación vigente, no busquen más”, aseguró.

Ángel Haro, presidente del club, también tomó la palabra para recordar: “Soy de los pocos accionistas que junta tras junta dice que mi intención no es vender, sino que mi deseo es que mi hijo herede mis acciones para mantener el sentimiento bético. Pero digo más, las personas que tienen miedo a la entrada de capital extranjero son las que terminan vendiendo, porque nos las han vendido a nosotros”, dijo lanzando un dardo.