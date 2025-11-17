Homenaje a 'Mani' y Antonio Benítez de los campeones de España infantiles de 1989

El fútbol sevillano vivió este fin de semana una emotiva jornada de recuerdo y hermandad con motivo del encuentro homenaje a Germán Baya Ballabriga, Mani, y a Antonio Benítez, figuras esenciales en la formación de generaciones de jóvenes futbolistas del Betis. El acto reunió a los campeones de España infantiles de 1989, un equipo inolvidable del club heliopolitano que marcó una época y que volvió a reencontrarse más de tres décadas después para rendir tributo a quienes fueron referentes dentro y fuera del campo.

Tadeo, capitán de aquel conjunto histórico, y Patri, futbolista que brilló en el panorama nacional y protagonizó uno de los traspasos más sonados hacia el Atlético de Madrid de Jesús Gil, encabezaron este reencuentro cargado de emociones, anécdotas y memoria compartida. Junto a ellos estuvieron presentes jugadores como José Luis, Robles, Juan, Melli, López Hidalgo, Brenes, Cabeza o León, demostrando la fuerte unión que mantienen pese al paso del tiempo.

El evento sirvió no sólo para recordar los éxitos deportivos, sino también para ensalzar la importancia del trabajo de cantera, del compañerismo y del legado humano que dejó la figura de Mani, muy querido por varias generaciones. Una celebración del deporte, la amistad y la gratitud que quedará grabada en quienes la vivieron.