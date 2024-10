La idea de Pellegrini: un Betis 'vivo' en diciembre

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, tiene claro su pensamiento ahora mismo tras la lesión de Lo Celso y así lo ha expresado en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante Osasuna: llegar vivos a diciembre.

El chileno no pone como excusas las lesiones, aunque reconoce que "también es mala fortuna que se lesionen los tres jugadores de una misma zona". Por ello, espera una respuesta del plantel, de los jugadores que tiene a disposición en estos momentos para que den un paso adelante y "demuestren por qué están en el Betis".

"Lo Celso debe ir a la selección argentina como todos los jugadores a su selección. Ojalá tuviéramos 20 jugadores seleccionados porque la calidad del plantel sería muy alta. Para eso también se estructuran los planteles. Ya veníamos con ciertos problemas con Lo Celso. Ahora hay que jugar con el plantel que tenemos, mejorar los resultados y mantenernos en objetivos en diciembre, seguir en la Conference y en la Copa, y en Liga estar en expectativas para luchar por Europa", ha indicado con claridad Pellegrini.

Además, el técnico santiaguino ha dejado claro que sigue manteniendo una exigencia máxima: "Lo que dijo el presidente lo acabo de decir. Autocrítica siempre y dar un poco más. Es la base de estos cuatro años de clasificación para Europa. Seguimos, en el mismo camino pese a estar condicionado por perder el derbi. Esa auto exigencia y autocrítica la tenemos permanente y es la base para seguir progresando".

Por otro lado, Pellegrini trató las siguientes cuestiones:

Osasuna

"Es un rival directo por plazas europeas. Un rival que llega en un buen momento futbolístico. Vamos a salir a buscar los tres puntos ante un rival difícil en un campo complicado".

Convocatoria

"Fuera de la convocatoria están los tres lesionados de larga duración. El resto del plantel está apto. Se recuperó el Chimy, Sabaly y Natan, quien no tenía una lesión. No era una lesión grave y está en la lista de citados. Marc Roca tiene un esguince tobillo y no estará citado. Johnny está con un vendaje que le ayuda a una pequeña molestia en la rodilla, pero nada importante".

Reflexión tras las últimas dos derrotas

"A todos nos dolió mucho perder los dos últimos partidos con un penalti y un córner. Quizás no jugamos tan bien en cuanto a volumen ofensivo. Estamos siempre haciendo autocrítica ganando y perdiendo. La exigencia tiene que estar siempre. La exigencia aquí es diaria. Cuando se pierde un derbi tiene más incidencia y quince días de trago amargo. Hay que trabajar igual y buscar soluciones en base al trabajo diario".

Llorente, sin sanción

"Hubiera sido absurdo haber denunciado a Llorente. No tenía los brazos arriba, como dijo Diego. No había razón para sancionarlo. Creo que cuando hay cosas tan importantes, el árbitro debe revisar el VAR antes de decidir. No deben asustarse ni los árbitros ni el VAR de revisar cosas importantes. En eso se puede todavía seguir mejorando".

¿Más galones para Fornals?

"En cuanto a calendario, éste siempre es exigente y luego, igual. Voy a los asuntos generales, no sólo exigirle a Fornals. Tiene que ser una mejoría individual para que haya un funcionamiento colectivo para sumar más puntos".

Dani Pérez

"Técnicamente es muy bueno, pero viene de una rotura de cruzado y no juega en el filial a menudo. Lo adaptamos al nivel que debe tener. No es el momento para reemplazar a un jugador de la importancia de William Carvalho".

Críticas

"Yo creo que las críticas son siempre bien recibidas. Hay que tenerlas para bien y para mal. Hay un trabajo con una base importante y la vamos a seguir haciendo igual. Las críticas nunca las rechazo".

Iker Losada, más protagonismo

"Iker no está inscrito en la Conference. Él va teniendo minutos y vienen muchos partidos y tendrá más. Tiene que demostrar como otros jugadores por qué están en el plantel del Betis".