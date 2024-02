Del error imperdonable de Pezzella a un William Carvalho que no arranca

Decepción inesperada para todos los béticos en la Conference League. El equipo de Pellegrini no estuvo en ningún momento al nivel que venía ofreciendo y se verá obligado a intentar remontar en su visita dentro de una semana al Dinamo en Zagreb.

Pezzella | Un error impropio de un futbolista de su categoría

.@Gpezze vio la amarilla durante los últimos minutos y no podrá jugar en Zagreb.🙏🏽 "Cometí un error. Me voy caliente". #LaCasaDelFútbol #UECL pic.twitter.com/jyTSEakYTC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 15, 2024

Increíble que no vaya a estar el próximo jueves en el intento de remontada del Betis en Zagreb. Un futbolista de su nivel no puede caer en el error de protestar de forma airada una jugada que ya había sido juzgada de sobra por el árbitro y más con los noventa minutos sobrepasados, pues ya se jugaba el tiempo de prolongación. Pezzella no sólo es un futbolista importantísimo para los béticos en su defensa, también lo es por sus remates de cabeza en ataque y todo eso será necesario en la vuelta.

Willian José | El golpeo en la falta mereció el empate

La mejor ocasión de los anfitriones en todo el partido fue en un lanzamiento de falta impresionante del delantero centro brasileño. La barrera parecía que estaba demasiado cerca incluso, pero su golpeo fue espectacular, se levantó lo justo para superar el salto de los croatas y bajó con mucha fuerza para estrellarse en el poste. La calidad de la acción mereció el premio del gol.

Chadi Riad | En el fútbol moderno es mejor jugar sin brazos

🧐 El penalti de Riad por mano. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/Hdk5IGqB3j — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 15, 2024

El central hispano-marroquí cometió un error de juventud y su equipo lo pagó con la derrota al final. Parecía imposible que el Dinamo de Zagreb llegara con peligro hasta Rui Silva, pero en un salto el brazo de Chadi Riad estaba demasiado arriba y el balón le golpeó en el puño. No tenía aparente peligro, pero está claro que en la consulta al VAR se iba a pitar penalti. Conclusión, casi es mejor jugar sin brazos.

William Carvalho | Necesita jugar, pero no está para hacerlo

Nueva oportunidad al limbo para el centrocampista portugués. Su cuerpo, diésel, necesita partidos para coger cierto ritmo competitivo, algo que no ha tenido a lo largo del presente curso. Pero la realidad es terca y se demuestra cada vez que Pellegrini le da una opción para subirse al carro que no está para ser titular. Ni ayuda en el ataque, su especialidad, ni presiona como el resto.