Isco, con muletas y una larga cuenta atrás aún en el Betis

Sevilla/Isco sigue con su particular rehabilitación son tiempo estimado para su reaparición. No se sabe cuánto tiempo necesitará para volver a incorporarse al equipo, después de pasar por quirófano por segunda vez desde que se lesionara contra Las Palmas el 16 de mayo. Se estimaba incluso que podría empezar la liga, pero la recuperación no fue como se esperaba y ahora no hay plazos, todo pendiente de evolución.

Contra el Mallorca al jugador se lo vio todavía andando con muletas y la pierna inmovilizada con una aparatosa férula. Ya dijo Pellegrini, después de la segunda intervención, que “a Isco es difícil darle un tiempo, pero debe ser parecido a unos tres o cuatro meses”, comentó el técnico chileno, tras detectarse “una falta de consolidación en el callo de fractura y la formación de puentes óseos sólidos” de la fractura diafisaria del peroné izquierdo sufrida en el tramo final de la pasada temporada.

Con el malagueño sólo cabe esperar, porque desde la entidad apenas se dio información antes y no lo hace ahora. La única noticia es verlo y con muletas apareció el lunes por el césped del Benito Villamarín. Nada se puede esperar cuando desde el propio club se aseguraba días antes de confirmarse que debía operarse que su recuperación seguía la hoja de ruta con algún pequeño retroceso lógico. No aporta nada esa falta de transparencia en el fútbol actual, en que de alguna forma todo se sabe antes que un par de décadas atrás.

Si el curso pasado apenas un puñado de jugadores (Chadi Riad, Assane, Rodri y Sergi Altimira) libraron el curso sin lesionarse en poco más de un mes de la actual campaña ya se han perdido varios partidos por temas musculares Johnny Cardoso y Sabaly. William Carvalho ha dicho adiós a esta campaña con una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha y Marc Bartra lleva ya un mes en el dique seco, después de pasarse en blanco casi todo el pasado ejercicio, por una sobrecarga. También se dejó ver por Heliópolis, pero ayer tampoco se entrenó. E Isco, claro, que, de momento, anda en muletas.

Los tiempos de Isco

"Una vez revisemos la fractura, estará entre 6 y 8 semanas sin ningún tipo de impacto para que ese callo de fractura consolide lo mejor posible y haremos la fase de trabajo de readaptación. Después, no nos vamos poner ningún tipo de plazo ni periodo de recuperación. Lo que nos interesa es que la recuperación de Isco sea magnífica. Es un tío experimentado y el esfuerzo suyo es innegociable y va a trabajar de forma dura para lograr que este proceso se quede resuelto", comentaba el doctor. Aquí ya tenemos aproximadamente dos meses más (al margen de los tres y medio que ya llevaba fuera de los terrenos de juego)", según explicó el jefe de los servicios médicos del club, José Manuel Álvarez en la primera semana de septiembre.

Después llega la fase de readaptación. Esa depende de la evolución que tenga cada deportista, pero entre la vuelta progresiva al impacto, los diferentes tipos de ejercicios progresivos, los descansos y la reintegración paulatina al trabajo para recuperar el ritmo de competición, podrían ser otros dos meses más, por lo que hasta final de año o principios de 2025, no se espera la vuelta del de Arroyo de la Miel.