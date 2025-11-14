Isco, entre el presente y el futuro del Betis

Isco sonríe antes del comienzo de la rueda de prensa que ofreció ayer con Sara Sálamo sobre su documental en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

El capitán del Betis, Isco Alarcón, es presente y futuro en verdiblanco. Este pasado jueves sumó una nueva sesión de trabajo en la ciudad deportiva para seguir con su puesta a punto de cara a su regreso a los terrenos de juego.

Y es que el costasoleño, como dejó claro en la rueda de prensa que ofreció ayer sobre su documental, En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, espera aprovechar este parón para ir poco a poco cogiendo el mejor tono físico posible con un objetivo: regresar pronto a su mejor nivel. "Es verdad que hay un precedente. Ya he vuelto muy bien de la lesión, no hay secretos, es trabajo y trabajo. Confío en mí, he demostrado que lo he hecho antes y mi objetivo es ir paso a paso, sacar lo mejor de mí y ojalá volver al nivel que me fui, es mi primer objetivo para la vuelta", dijo.

Incluso, no pierde de vista esa opción de poder ir al Mundial de 2026, aunque tiene claro cuál es su primer paso ahora: "El sueño está ahí. Jugar un Mundial con tu país es de las cosas más importantes que pueden existir. Es verdad que ahora hay que mirar más a corto plazo, recuperarme bien, coger la forma, volver ojalá al Isco pre lesión, que es importante y me puede llevar al Mundial a pesar de que hay mucha competencia. Mi trabajo es estar preparado, estar listo, por si se presenta esa oportunidad, responder a la altura que merece".

Así, Isco insistió en esa idea de ir poco a poco, de aprovechar estas dos semanas de trabajo para volver de la mejor manera, teniendo presente el próximo derbi del 30 de noviembre: "Ya sabéis el significado del derbi para la ciudad, para nuestra afición, para todos. Es sin duda un momento importante, tenemos varios partidos y semanas para seguir poniéndome a tono. Han sido muchos meses parado, no parado del todo, pero trabajando desde otra parte. Tengo dos semanas para intentar coger el ritmo de mis compañeros, que es muy alto, y afrontar ese derbi como siempre con la intención de salir a por todas, a ganar y darle una alegría a la afición".

Isco se mostró muy seguro de su presente... y de su futuro. En este sentido, expresó de forma clara su deseo de que se cierre su renovación lo antes posible, pues está muy a gusto en un Betis donde se siente muy querido: "Lo de la renovación va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Ojalá sean muchos años más. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegamos a un acuerdo con las obras, que si no, no me va a dar tiempo a llegar. Con ganas de que se haga, falta poco. Y muy contento, también, con la acogida de la película, por volver a los entrenamientos y por volver a jugar muy pronto".

Un objetivo claro dentro de la feliz jornada que vivió el gran futbolista del conjunto verdiblanco, que no descartó en un futuro seguir ligado al club en una función más directiva. "Suena bien, pero quiero pensar en el momento. Entre el Betis y yo se ha creado algo muy especial, algo que voy a agradecer siempre porque cuando un club apuesta por ti cuando no estás en tu mejor momento, se te queda en el corazón para siempre. Intento devolver esa confianza en el campo dejándomelo todo. Hemos creado una relación maravillosa que voy a intentar alargar lo máximo posible. Tengo una edad, también que me estoy cuidando mejor que nunca para intentar llegar a jugar en el nuevo estadio, sería un reto muy importante y bonito. Pensar siempre en el ahora y ojalá podamos vivir muchos años felices juntos", concluyó el 22 del Betis.