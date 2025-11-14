Más allá del fútbol, la lección humana de Isco

El documental "En silencio. La resiliencia de Isco" debe servir de ejemplo de vida, superación y aprendizaje para los generaciones más jóvenes. Un espejo del que aprender, en este caso, del extraordinario futbolista del Betis, de cómo el ser humano es capaz de levantarse cuando es golpeado una y otra vez gracias a su capacidad para resistir, de seguir adelante con el apoyo también de las personas más cercanas, de ésas que ayudan a luchar en el día a día para acabar viendo la luz al final del túnel.

En una sociedad tan mediatizada, donde las redes sociales tienen un efecto tan potente en los más jóvenes, bien harían éstos en aprender cómo en la vida todo el mundo tiene un lado humano y cómo una estrella del balompié, como Isco, ha sido capaz de superar la difícil etapa que le tocó vivir tras salir del Real Madrid y las dos lesiones sufridas en tan poco tiempo y de cierta importancia en momentos clave. Porque eso desprende Isco, ser un ejemplo de superación, de ambición bien entendida, de darlo todo dentro y fuera del campo, de ser buen compañero, de hacer mejor a los que lo rodean (como ocurre en el campo con sus compañeros en el Betis), de tirar del carro y dar la cara en los malos momentos, de ayudar en todo lo que pueda. En resumen, ser una buena persona.

Y ahora, tras unos meses desde que cayó lesionado en La Rosaleda, ha vuelto a sonreír. La alegría que transmite a sus compañeros en los entrenamientos es total. Todos están deseando su vuelta, porque esa grandeza de Isco se acaba contagiando y hace mejores a los que comparten con él el día a día en el vestuario y en la hierba. Una capacidad de liderazgo muy alta, y en el Betis ha encontrado ese lugar donde sentirse querido, con ese contexto adecuado para volver a brillar. "Entre el Betis y yo se ha creado algo muy especial, algo que voy a agradecer siempre porque cuando un club apuesta por ti cuando no estás en tu mejor momento se te queda en el corazón para siempre". Palabra de Isco Alarcón en la presentación de su documental. No hay más, se siente atrapado por el Betis.

Un Isco que vive el presente y desea ser el de antes de la última lesión, deseando ya volver a jugar. Y también un Isco que mira al futuro, queriendo renovar con el Betis, jugar en el Benito Villamarín ya reformado, tocar plata como verdiblanco y, por qué no, jugar el Mundial del próximo verano. Un ejemplo, por tanto, de cómo el ser humano tiene esa capacidad de resiliencia para salir a flote, para levantarse, resistir y avanzar. En silencio, pero con paso firme. Más allá del fútbol, la lección humana de Isco.